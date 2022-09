Avril Lavigne Dapat Bintang di Hollywood Walk of Fame

PENYANYI dan penulis lagu asal Kanada, Avril Lavigne, baru saja menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Dia menjadi selebritas penerima bintang ke-2.731.

Lavigne pertama kali mengunjungi Los Angeles pada 2001 saat usianya masih 16 tahun untuk mengerjakan apa yang akan menjadi debut albumnya, Let Go, yang kemudian mendapatkan tujuh platinum.

Kala itu, dia menginap di Hotel Roosevelt, yang terletak di jalan raya yang terkenal, dan memberanikan diri untuk berjalan-jalan di antara bintang-bintang Hollywood Walk of Fame.

“Pertama kali saya datang ke LA, itulah yang saya lakukan. Saya berjalan menyusuri strip dan memeriksa bintang-bintang itu. Saya mengambil gambar dan saya tidak ingat dengan bintang yang mana, tetapi saya mengenakan kaus yang bertuliskan 'Skateboard bukanlah kejahatan'," kata Lavigne dilansir Fox News, Kamis (1/9).

"Saya memakai hoodie ini, yang merupakan hoodie favorit saya di sekolah menengah, "katanya. "Tidak pernah dalam sejuta tahun saya berpikir saya akan memiliki bintang dan saya merasa sangat diberkati dan bersyukur dan saya senang masih membuat musik hari ini."

Kunjungan pertama Lavigne ke Hollywood Walk of Fame untuk menerima penghargaan bertepatan dengan momen besar dalam hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan akan menerima kehormatan tersebut.

Selama upacara penghargaan berlangsung, Lavigne membawa foto dirinya dari perjalanan itu mengenakan hoodie yang sama yang dia kenakan selama upacara.

"Mendapatkan bintang hari ini di Hollywood Walk of Fame adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya tidak percaya. Saya mengunjungi L.A., Hollywood, untuk pertama kalinya ketika saya berusia 16 tahun, dan inilah saya di sini di foto dalam perjalanan itu," ujar Lavigne.

Dilansir dari Variety, Rabu (31/8), foto tersebut menunjukkan wajah Lavigne yang tengah tersenyum dan berbaring di tanah dengan lengan terentang di atas apa yang tampak seperti bintang Tom Cruise. Tanpa mata smokey khasnya, Lavigne terlihat seperti remaja lain di awal 2000-an.

Ambisi dan kegembiraannya yang terbelalak seolah menandakan dia tidak tahu bakal bersinar hingga 20 tahun setelahnya dan mendapatkan bintang yang sama.

Kurang dari setahun kemudian, pada Maret 2002, Lavigne merilis single debutnya Complicated. Sebuah balada yang menunjukkan kemampuannya pada musik pop-rock, lagu tersebut melejitkan Lavigne ke tangga teratas musik Hollywood dan memecahkan rekor karena mendominasi radio hingga menjadi single terlaris.

Pelantun When You're Gone itu berhasil membuat nada yang langka yang membuat massa menyukai lagunya, dengan lirik yang hampir semua orang hafal, dia telah memecahkan rekor dengan hits konsistennya di dunia musik dan budaya.

Setelah 20 tahun berlalu, penyanyi sensasional itu berencana akan membuat film perdana yang diadaptasi berdasarkan lagu Sk8er Boi.

Ia juga telah me-remake album "Let Go" untuk para penggemarnya.

Merayakan ulang tahun ke 20 album itu tahun ini, Lavigne benar-benar bersemangat dengan proyek barunya.

“Pada Album Let Go, ada banyak lagu hebat yang saya tulis dari sudut pandang pribadi sebagai remaja yang baru lulus dari sekolah menengah seperti naksir pada pria, pacaran untuk pertama kalinya, saya mengalami semua itu dan ternyata lagu-lagu itu bisa diterima," ungkap Lavinge.

"Akan sangat mudah bagi sebuah label rekaman untuk berkata, 'Kami akan mengeritingi rambutmu, kami akan menempatkanmu dalam pakaian bopper mungil ini agar terlihat seksi' atau apa pun, tapi aku dibebaskan untuk mengenakan pakaian longgar. Saya pikir itu apa adanya, yang saya jalani benar-benar tentang musik," lanjutnya.

Meskipun Lavigne lebih condong ke sisi bintang pop seperti era 2000-an, sekarang dia mencoba meninggalkan jeans pendek dan pakaian jala seperti yang terdapat pada lagu What the Hell dan Girlfriend.

Sikapnya yang cuek dan suaranya yang lantang akan langsung dikenali. Lavingne mengatakan sampai hari ini dia masih terus menyanyikan berbagai lagu dari album Let Go di setiap pertunjukan.

“Saya ingin membagi rasa semangat ke para penggemar, dan orang-orang menjadi sangat berenergi saat saya memainkan What the Hell, Girlfriend, dan 'Sk8er Boi,'” kata Lavigne, yang baru-baru ini memulai tur solo enam minggu di Kanada sebelum bergabung dengan Machine Gun Kelly untuk menerima bintang Hollywood di AS.

“Saya juga bangga dengan diri saya sendiri karena telah mencapai apa yang saya lakukan dengan lagu-lagu itu – lagu-lagu hit yang sukses di seluruh dunia, itu sangat sulit dilakukan. Sungguh hal yang sangat indah ketika saya dapat melihat bahwa orang-orang masih tahu lagu-lagu tersebut hari ini dan memiliki waktu dalam hidup mereka untuk meneriakkan lirik itu kembali kepada saya saat konser.”

Lavigne bisa membuktikan dirinya masih bisa mempertahankan eksistensi selama 20 tahun ditengah hiruk pikuk industri musik Hollywood yang kian berganti selera.

Baginya, ini semua tentang evolusi. Setelah merilis Head Above Water, introspektif pada 2019, diikuti oleh dua tahun pandemi covid-19, Lavigne berencana akan kembali ke akar musiknya yaitu punk.

Poros itu datang tepat pada waktunya ketika industri musik juga berputar kembali ke musik hip-hop yang dihiasi oleh musisi seperti Machine Gun Kelly dan Mod Sun – keduanya telah menjadi teman dekat Lavinge hingga membawanya ke era musik baru bersama Olivia Rodrigo dan Willow Smith.

“Album terakhir saya memiliki begitu banyak balada, tapi saya pikir harus berhenti sejenak dengan balada dan akan memainkan lebih banyak rock," kata Lavigne, yang sedang mengerjakan album dengan Travis Barker, Sun, dan John Feldmann dari Goldfinger.

“Saya bekerja dengan bintang rock autentik yang bukan hanya penulis lagu profesional, seperti kita semua di sebuah ruangan dan mari kita lakukan apa yang kita tahu.”

Akhirnya kerja sama itu menghasilkan Love Sux, yang dirilis Februari lalu. Melalui berbagai kerja sama dengan Kelly, Blackbear, dan Mark Hoppus dari Blink-182, album yang berisi 12 lagu ini menghadirkan Lavigne yang sepenuhnya berapi-api dengan gaya pop-punk.

“Anda harus benar-benar kuat, karena mempertahankan eksistensi bermusik di Hollywood sangat sulit,” kata Lavigne ketika dimintai nasihatnya bagi seorang wanita muda untuk bertahan di industri musik.

"Ada banyak tekanan yang akan mempengaruhi wajah dan citra kepada publik, jadi harus benar-benar memiliki kesadaran diri yang jelas dan mengikuti naluri untuk menemukan kebahagiaan. Dan jadilah seotentik mungkin, karena saya pikir ketika Anda benar, saat itulah orang akan mendukung.”

Di usianya yang kini menginjak 37 tahun, Lavigne masih memiliki banyak hal yang ingin dia capai, baik di dalam ataupun di luar industri musik. Selain mengeluarkan album lain, yang katanya akan segera hadir, Lavigne sedang mengerjakan film berdasarkan hit ikoniknya Sk8er Boi.

Sementara dia memilih untuk tidak banyak menjelaskan proyek film tersebut, dia hanya mengatakan ada penulis-sutradara yang terikat pada proyek ini dan melibatkan teman-temannya sesama musik untuk beradu akting.

Pada acara penerimaan penghargaan, Lavigne juga berbicara tentang betapa istimewanya dapat menghormati ikon musik country Shania Twain baru-baru ini di ACM Honors.

Dia ingat betapa menakjubkannya tampil bersama Twain ketika dia baru berusia 14 tahun, dan bagaimana penampilan itu membantunya maju dalam karirnya.

"Saya baru saja di ACM Honors. Saya baru saja menghormati Shania Twain dengan Poet Award dan membawakan lagunya No One Needs to Know," kata Lavigne.

"Saat itu saya berusia 14 tahun saat bernyanyi di atas panggung bersamanya. Saya memenangkan kontes itu melalui stasiun radio lokal untuk bernyanyi bersamanya. Tentu saja, momen itu sangat membantu karir saya," pungkasnya. (OL-1)