The Midnight Rilis Heart Worth Breaking

BAND asal Los Angeles, Amerika Serikat (AS), The Midnight, merilis ballad hangat dan menyentuh, Heart Worth Breaking, sebuah cerita cinta tentang pasangan muda yang siap menghadapi masa depan mereka yang masih panjang. Ini merupakan ballad pertama yang dirilis dari album terbaru mereka, Heroes, yang akan dirilis pada 9 September mendatang lewat Counter Records.

Heart Worth Breaking merupakan kelanjutan dari single The Midnight yang telah dirilis sebelumnya yaitu, Brooklyn. Friday. Love., Avalanche, Heartbeat, dan Change Your Heart or Die – yang mewakilkan dinamika album baru mereka dengan lagu-lagu penuh semangat yang dilengkapi dengan ballad emosional, yang mengekspresikan dinamika dan naik turunnya kehidupan.

"Langkah pertama dari perjalanan seorang pahlawan atau The Hero biasanya terjadi ketika mereka mendapat panggilan untuk berpetualang. Dalam literatur atau film ini biasanya terjadi melalui kunjungan orang asing, menemukan peta harta karun, atau menemukan sebuah jalan rahasia. Namun dalam hidupku, panggilan ini begitu halus sehingga aku hampir tidak bisa mendengarnya," ujar personel The Midnight, Tyler Lyle.

"Bagiku, hal itu datang melalui kehancuran di awal usia 20-an ketika aku menyadari bahwa bahkan jika aku mendapatkan semua yang aku inginkan, aku mungkin tidak akan dapat mempertahankannya juga. Aku tidak tahu bagaimana mencintai diriku sendiri. Hidupku ada di tempat lain – semua hanya proyeksi dan pengisi waktu. Tidak lama setelah kesadaran itu, aku membeli tiket pesawat dan meninggalkan kampung halamanku untuk pertama kalinya dan menemukan petualangan yang selama ini telah aku lewatkan," lanjutnya.

Heroes akan menjadi bagian terakhir dari trilogi album The Midnight yang dimulai pada 2018 dengan album Kids, yang meraih posisi #1 di chart Dance/Electronic di Billboard, dan dilanjutkan dengan Monsters, pada 2020, yang sukses dijual sebanyak 50.000 keping secara global dan masuk ke chart-chart di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia serta habis terjual dalam berbagai format.

Album tersebut berhasil mendapatkan lebih dari 50 juta stream hanya dalam 18 bulan sejak dirilis.

"Untukku, Kids adalah tentang pengetahuan diri, Monsters adalah tentang cinta akan diri sendiri, dan Heroes adalah tentang empati," ujar Lyle. "Aku mendalami psikologi dan menemukan ide etiologi, tentang sebab dan akibat dan proses terbentuknya manusia. Dunia tidak menjadi lebih baik, tapi kitalah yang bisa tumbuh menjadi lebih baik. Seiring kita tumbuh semakin menjadi diri sendiri dan mengenali suara kita masing-masing."

Melihat pergeseran sonik The Midnight dalam lagu-lagu baru mereka yang lebih mendalam dan hangat ini, mewakili Heroes yang menjadi awal dari era berikutnya untuk The Midnight, dengan lagu-lagu paling besar dan berani yang pernah mereka buat. (RO/OL-1)