Inilah Para Pemenang MTV Video Music Awards 2022

Penghargaan MTV Video Music Awards (VMA) 2022 berlangsung di Prudential Center, New Jersey hari ini. Sejumlah pemenang pun telah dibacakan mulai dari video tahun ini, lagu tahun ini dan artis terbaik.

Selain penghargaan, pembawa acara Nicki Minaj mendapat kehormatan selama pertunjukan dengan Video Vanguard Award, sedangkan Penghargaan Ikon Global diberikan kepada Red Hot Chili Peppers.

Johnny Depp membuat kejutan dengan tampil di acara tersebut mengenakan pakaian maskot MTV, yakni astronot. Ini adalah penampilan pertama aktor tersebut sejak sidang pencemaran nama baik dengan mantan istrinya Amber Heard.

Taylor Swift dan Lil Nas X Jack Harlow sama-sama membawa pulang tiga penghargaan.

Berikut ini adalah daftar lengkap pemenang MTV VMA 2022, dilansir Variety, Senin (29/8):

Video of the year

Taylor Swift – "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)"

Best new artist

Dove Cameron

Best rock

Red Hot Chili Peppers – "Black Summer"

Artist of the year

Bad Bunny

Song of Summer

Jack Harlow – "First Class"

Best hip-hop

Nicki Minaj ft. Lil Baby – "Do We Have A Problem?"

Best Latin

Anitta – "Envolver"

Video for good

Lizzo – "About Damn Time"

Best K-pop

LISA – "LALISA"

Best Album

Harry Styles – Harry's House

Best longform video

Taylor Swift – "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)"

Best collaboration

Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY"

Best metaverse performance

BLACKPINK The Virtual | PUBG

Best alternative

Måneskin – "I WANNA BE YOUR SLAVE"

Song of the year

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Best pop

Harry Styles – "As It Was"

Best direction

Taylor Swift – "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)"

Best art direction

Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY"

Best visual effects

Lil Nas X, Jack Harlow – "INDUSTRY BABY"

Best choreography

Doja Cat – "Woman"

Best editing

ROSALÍA – "SAOKO"

Group of the Year

BTS

