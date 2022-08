Duo DJ Asia-Amerika, Beauz Guncang Panggung EDM Amerika

DUO DJ Asia-Amerika, Beauz, mengguncang panggung EDM Amerika Serikat dengan single terbaru berjudul 'Make You Say' yang video clip-nya sudah ditonton sekitar 1.6 juta penonton hanya dalam kurun waktu 6 hari.

Single yang diproduksi bersama DJ kondang Zedd dengan vokal unik Maren Morris, serta melibatkan penulis lagu Charlie Puth ini pun terpilih menjadi kampanye komersial ‘Made on Ipad”, sebuah prestasi yang membanggakan baik sebagai individu maupun sebagai warga keturunan Indonesia di manca negara.

Menarik menyimak kisah perjalanan Beauz, duo DJ yang beranggotakan kakak adik Johan dan Bernie, yang begitu terkenal di Amerika dan ternyata memiliki darah Indonesia yang diturunkan dari sang ibu.

Seperti halnya perjalanan orang lain dalam mengejar mimpi, jalan duo DJ Asia-Amerika ini diakui tidak mudah.

“Jalan kami tidak pernah mudah. Meskipun kami sering berpindah-pindah, kami tumbuh sebagian besar di sekitar area 626 di Los Angeles, Amerika Serikat. Kami hanya dua anak dengan mimpi liar yang ingin membuat musik yang membuat orang bahagia,” ujar Johan dan Bernie dalam keterangan pers, Minggu (28/8).

Duo DJ ini mengakui, di awal merintis karir mereka berkeliling di Asia, banyak menyerap budaya setempat dan menuntut mereka berpikir out of the box.

“Dan itu benar-benar mengajari kami pentingnya menerima budaya yang berbeda dan berpikir di luar kebiasaan,” ujar duo yang pernah berkolaborasi dengan banyak produser EDM kondang seperti R3hab, Bassjackers dan sebagainya hingga DJ kondang Diplo, Tiesto, hingga Zedd,

Meski mengejar karier di musim, Johan dan Bernie tetap menempuh pendidikan formal demi memenuhi harapan orang tua.

“Kami lulus dari USC dan UC Berkeley untuk memenuhi harapan orang tua, tetapi kami akhirnya mengikuti panggilan dalam bermusik,” cetus Beauz.

Lahir di Amerika, Johan dan Bernie sempat berpindah-pindah dari Amerika ke Taiwan untuk menempuh pendidikan. Sempat bersekolah di California dan juga Taipei, Bernie akhirnya memutuskan untuk berkuliah di USC, sedangkan Johan memilih untuk berkuliah di UC Berkeley.

Duo DJ kakak beradik ini mengakui, keluarga awalnya tidak setuju dengan pilihan karir mereka di musik.

“Orang-orang terus memberi tahu kami bahwa itu tidak akan berhasil. Tapi kami tidak bernegosiasi dengan masa depan dan menyerah tidak pernah menjadi pilihan. Semua kerja keras telah terbayar, dan sekarang kami sangat gembira menyambut pencapaian terbesar dalam karir kami,” seru keduanya dengan antusias.

Tak lupa, duo yang telah melahirkan beberapa lagu hits seperti Treasure U, Feel the Light, Count the Hours dan Crazy, berbagi tips dalam mengejar mimpi.

“Kami tidak akan merekomendasikan jalan ini untuk orang lain, tetapi jika kalian memutuskan untuk mengikuti impian, berikan segalanya, dan jangan kompromi. Jika keluarga tidak menyetujui pengejaran kreatif itu, tunjukkan pada mereka dengan dedikasi dan prestasi,” tutur Beauz.

Beauz akan menggelar Tur Amerika Utara pada September mendatang. “Kami sungguh berharap untuk melihat kalian semua yang keren di sana,” ujar Johan dan Bernie kompak. (RO/OL-09)