AmPm Gandeng SHIMA untuk Lagu Amsterdam Maybe

DUO produser bertopeng asal Jepang, AmPm, kembali merilis single terbaru berjudul Amsterdam Maybe feat. SHIMA, menjelang penampilan mereka di festival ULTRA JAPAN 2022 17-18 September.

Lagu ini merupakan single ketiga dalam rentetan single AmPm, yang mengarah kepada peluncuran album debut mereka. Lirik lagu sesuai dengan tema album yang bertemakan perjalanan.

Lagu itu juga diciptakan dengan acuan pada citra Amsterdam yang identik sebagai kota pusatnya musik dance yang sangat berkembang pesat di Belanda.

Lagu ini menampilkan vokalis SHIMA, yang berbasis di Los Angeles dan Tokyo. Lirik SHIMA mewakili pandangan personalnya tentang Amsterdam. Ia melihat Amsterdam sebagai kota yang dikelilingi alam berlimpah yang menggugahnya untuk mengekspresikan kebebasan dan keterbukaan.

Vokal SHIMA yang jernih tetapi dalam, berpadu dengan musik deep house AmPm yang ringan dan halus, terjalin dengan tempo beat yang kuat dan melodi melankolis, menghasilkan lagu dance yang enak untuk dinikmati.

"Dari saat saya pertama kali mendengar instrumental yang mereka kirimkan kepada saya, saya sudah memiliki ide yang kuat untuk vokal dan lirik serta melodi mengalir keluar dengan mudah, itu adalah hal yang menyenangkan karena tidak ada yang dipaksakan," kata Shima dalam siaran resmi, Sabtu (27/8).

AmPm mengatakan, kali ini, mereka membuat lagu yang akan terdengar fantastis baik itu saat dinikmati melalui layanan streaming maupun berada di kelab.

"Kami bangga dengan variasi jenis musik yang telah kami rilis sejauh ini. Hanya, terkadang karya-karya kami yang sebelumnya memiliki lingkungan mendengarkan yang terbatas. Belajar dari pengalaman yang kami kerjakan dari semua karya kami sebelumnya, kami pun menciptakan musik Amsterdam Maybe seperti ini," papar AmPm

Duo yang memulai karier pada Maret 2017 dan populer secara global lewat single Best Part of Us feat. Michael Kaneko itu, sebelumnya, pernah merilis single bertajuk Jakarta, single ketiga AmPm yang terinspirasi dari kota-kota di berbagai belahan dunia. (Ant/OL-1)