IU akan Tampil di Drama Korea My Mister

MUSISI sekaligus aktris asal Korea Selatan IU dikabarkan akan tampil di drama Korea terbaru berjudul My Mister.

Dikutip dari laporan Soompi, Sabtu (27/8), IU dilaporkan akan membintangi sebuah drama baru yang disutradarai Kim Won Seok dan ditulis oleh Im Sang Choon, yang namanya juga terkenal sebagai penulis Fight My Way dan When the Camellia Blooms.

Menanggapi laporan tersebut, agensi yang menaungi IU, EDAM Entertainment, mengklarifikasi bahwa meskipun IU telah ditawari untuk tampil di My Mister, pihak IU dan sutradara masih dalam tahap pembicaraan.

Baca juga: Sutradara Ungkap Sejumlah Fakta Soal Drama Korea Big Mouth

"Dia telah menerima tawaran casting untuk drama dan saat ini sedang dalam pembicaraan untuk tampil," ungkap agensi tersebut.

Selain akan tampil di drama Korea, IU juga diketahui akan menggelar konser pada September mendatang. Konser tersebut akan diselenggarakan pada 17 hingga 19 September tahun ini.

Konser bertajuk The Golden Hour itu akan dilangsungkan di Stadium Olimpiade Jamsil, Seoul Selatan. (Ant/OL-1)