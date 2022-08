Besok, (G)-IDLE akan Konser di Jakarta

GRUP idola K-pop (G)-IDLE mengungkapkan mereka tidak sabar bertemu dan menyapa para penggemar yang disebut Neverland, saat konser tunggal perdana mereka di Jakarta, Sabtu (27/8).

"Halo, Neverland Indonesia! Kita sudah semakin dekat dengan konser pertama kita nanti di Jakarta!" kata leader (G)-IDLE Soyeon dalam greeting video yang dibagikan oleh promotor Mecimapro, dikutip Jumat (26/8).

Menimpali, Minnie mengatakan ia sama semangatnya dengan Neverland untuk segera bertemu langsung.

"Apakah kalian sudah tidak sabar? Kami sudah tidak sabar bertemu dengan Neverland Indonesia. Kita sudah lama tidak bertemu Neverland secara langsung, kami sampai melakukan hitung mundur jelang konser ini!" kata personel asal Thailand tersebut.

Miyeon dan Yuqi mengungkapkan, konser bertajuk (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA itu akan memiliki banyak kejutan dan kenangan manis bagi sang idola maupun penggemar.

"Jangan sampai tertinggal konser kami yang seru ini," kata Miyeon.

"Kami akan menampilkan lagu-lagu baru kami di sini. Acara ini akan penuh dengan kenangan, jadi jangan sampai lupa datang, ya!" kata Yuqi.

Tidak mau kalah, Shu Hua menambahkan, "Sampai ketemu di sana, ya!"

Minnie, lalu berkata dalam Bahasa Indonesia, "Sebentar lagi kita ketemu, ya! Jangan lupa datang!'.

(G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA akan dihelat di The Kasablanka Hall pada Sabtu (27/8) pukul 18.30 WIB. (Ant/OL-1)