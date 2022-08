TWICE akan Rilis EP Between 1&2, Hari Ini

GIRL group K-pop TWICE akan kembali pada hari ini, Jumat (26/8) dengan mempersembahkan mini album (EP) ke-11 berjudul Between 1&2, menurut pengumuman dari agensi manajemen grup tersebut.

Album itu terdiri dari tujuh lagu yang terhubung dengan tema ikatan antara ONCE, fandom global grup K-Pop itu, dan TWICE, seperti yang tersirat dalam judul Between 1&2, menurut JYP Entertainment.

Dikutip dari Yonhap, EP tersebut dilaporkan telah melampaui 1 juta kopi dalam preorder pada Rabu (23/8), menandai kebangkitan grup itu sebagai girl group K-pop ketiga dengan album terlaris setelah BLACKPINK dan aespa.

Dua di antara lagu yang masuk dalam album adalah single utama Talk that Talk dan lagu berbahasa Inggris Queen of Hearts.

Agensi mengatakan Talk that Talk merupakan lagu musim panas yang ceria dengan sentuhan retro yang mengingatkan pendengar pada era 2000-an, yang terkait dengan single Alcohol-Free, yang dirilis pada Juni tahun lalu.

Lagu baru ini digubah oleh komposer Woo Min Lee atau lebih dikenal dengan nama collapsedone, yang sebelumnya juga berada di balik pembuatan lagu populer TWICE lainnya seperti Knock Knock, What is Love?, dan The Feels.

Nayeon mengatakan lagu tersebut adalah lagu bergaya retro yang menimbulkan rasa ketagihan saat mendengarkannya, bercerita tentang upaya membuat orang lain untuk mengatakan semua yang ada di pikirannya.

Sementara itu, lewat lagu Queen of Hearts, TWICE menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang membantu menciptakan kenangan berharga.

Tim produksi Inggris LDN Noise, yang bertanggung jawab atas banyak single terbesar K-pop dalam beberapa tahun terakhir, berpartisipasi dalam produksi lagu tersebut.

TWICE mengatakan EP baru terasa lebih bermakna karena dirilis setelah kesembilan personel band baru-baru ini memperbarui kontrak dengan agensi mereka.

"Karena kami kembali setelah sembilan bulan dan ini adalah album pertama kami sebagai grup penuh di tahun ini, saya sangat bersemangat dan gugup. Yang terpenting, saya sangat bersemangat untuk bertemu ONCE secara langsung setelah waktu yang lama," kata Momo.

Pembaruan kontrak telah mematahkan apa yang disebut kutukan tujuh tahun, krisis yang dialami oleh banyak grup idola K-pop sekitar tahun ketujuh debut mereka.

Istilah tersebut digunakan oleh penggemar K-pop untuk merujuk pada kecenderungan banyak grup idola yang bubar atau mulai meninggalkan perusahaan dan grup mereka setelah tujuh tahun berkecimpung di industri K-pop.

Kutukan itu telah melanda banyak grup, seperti 2NE1, Miss A, GFriend, Lovelyz, dan April.

Album terakhir oleh TWICE adalah Formula of Love: O+T=3, yang merupakan album penuh ketiga mereka.

Mini album Between 1&2 akan dirilis pada Jumat pukul 13.00 Waktu Standar Korea (KST).

TWICE akan menampilkan lagu-lagu dalam EP secara langsung untuk pertama kalinya melalui saluran YouTube mereka pada pukul 21.00 waktu setempat. (Ant/OL-1)