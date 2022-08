Igan Andhika Berduet dengan Elvan Saragih Bawakan Jangan Kau Beri Harapan

ALUMNI Rising Star Indonesia dan pengisi soundtrack film Voor Milea, Igan Andhika bersama Elvan Saragih merilis single terbaru yang diberi judul Jangan Kau Beri Harapan.

"Lagu ini bercerita tentang seseorang yang diberi harapan palsu. Padahal seseorang itu sudah menunjukkan ketulusannya dan berharap bisa menjalin hubungan. Namun ternyata dia lebih memilih orang lain," kata Igan dalam keterangan pers, Jumat (26/8).

Lebih lanjut, Igan mengatakan kisah di balik lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi. Katanya, lagu ini mengambil kisah tentang dirinya yang sempat diberikan harapan palsu hingga akhirnya ditinggalkan tanpa ada kabar.

"Saat itu, aku lagi dekat sama seseorang. Kita memang belum pacaran tapi udah kayak orang pacaran. Dia udah kasih lampu hijaulah istilahnya. Tapi seiring berjalannya waktu dia tidak ada kabar. Dan akhirnya dia bilang kalau dia sudah dengan yang lain," ungkap Igan.

Lagu ini diproduseri oleh Andre Lizt dan dipandu oleh vocal director Dennis Nussy. Proses rekaman lagu pop ballad tersebut tidak memakan waktu lama.

"Proses rekaman kami berdua juga seru banget. Karena Kak Dennis punya banyak ide yang out of the box for our vocals. Jadi aku dan Igan juga merasa senang karena bisa explore banyak banget," kata Elvan.

"Kalau di aku, tantangan saat rekaman ada di nada-nada tinggi bagian akhir. Cukup sulit tapi setelah beberapa kali pengulangan, akhirnya bisa mencapai nada tersebut dan hasilnya memuaskan," timpal Igan.

Keduanya berharap Jangan Kau Beri Harapan bisa diterima oleh seluruh pendengar musik di Indonesia.

"Semoga pesan di lagu ini bisa tersampaikan kepada pendengar yang mungkin relate juga dan mengobati hati pendengar lagu ini," tutup Igan.

Lagu yang dirilis melalui Warner Music Indonesia ini sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital di Indonesia. (Ant/OL-1)