Titimangsa-Indonesia Kaya akan Hadirkan Pentas Sudamala

TITIMANGSA bersama dengan Indonesia Kaya akan menghadirkan produksi ke-59 yang bertajuk 'Sudamala: Dari Epilog Calonarang'. Pentas tersebut akan berlangsung pada bulan September.

“Untuk membawa seni tradisi keluar dari Bali, membagi pengalaman yang kami rasakan kepada penonton di Jakarta misalnya, bukan hal yang mudah. Kami ingin menghadirkan pentas seni tradisi namun dengan tampilan dan bahasa yang universal,” kata Happy Salma selaku produser untuk acara tersebut.

"Ini juga tantangan bagi kami untuk membuat formula baru dengan durasi yang jauh lebih pendek, karena biasanya pertunjukan seni tradisi bisa berlangsung 6 sampai 8 jam,” imbuhnya.

Pementasan “Sudamala: Dari Epilog Calonarang” adalah karya kolaborasi antara 80 orang seniman dan maestro Bali juga kota lainnya. Acara ini akan menjadi pentas tradisi pertama Titimangsa di area terbuka di tengah hiruk pikuk kota Jakarta.

Pementasan ini terinspirasi dari pentas tradisi Bali yang berakar dari sastra. “Sudamala: Dari Epilog Calonarang” akan digelar pada 10-11 September 2022 di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.

“Apa yang akan ditampilkan di Jakarta akan sesuai dengan tradisi kuno yang sudah berlangsung ratusan tahun di Bali, namun dengan sentuhan dan tampilan teknologi modern serta tokoh Bondres yang akan menyampaikan kisah dalam bahasa Indonesia,” jelas maestro Calonarang I Made Mertandi.

“Pemerintah ini juga berkolaborasi dengan seniman-seniman seni pertunjukan luar Bali untuk memberikan perspektif dan cara pandang dari kacamata luar Bali,” lanjutnya.

Nicholas Saputra dan Happy Salma diketahui menyiapkan pementasan ini sejak akhir tahun 2021. Selama pandemi covid-19, Nico menghabiskan banyak waktu di Ubud, Bali. Dia pun kerap berdiskusi dengan Happy mengenai seni pertunjukan di Bali termasuk Calonarang.

Pementasan ini akan didukung oleh OPPO Indonesia, Mandiri Private, Grab sebagai official transport partner, Traveloka Priority, Menzel Ubud Hotel, Imugard, Amaris Hotel Mangga Besar Jakarta, KawanKawan Media, dan Direktorat Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek RI.(Ant/OL-5)