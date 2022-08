BTS akan Konser di Busan, Oktober Mendatang

BOY grup K-pop BTS akan mengadakan konser untuk 100.000 penonton di Busan, Oktober mendatang, sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap tawaran kota pelabuhan untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030.

Mengutip laporan dari Korea Times, Rabu (24/8), agensi Big Hit Music mengatakan bahwa pertunjukan berjudul BTS Yet To Come In Busan, akan diadakan di tempat konser khusus yang akan didirikan di dekat Pantai Ilgwang Busan pada 15 Oktober mendatang.

Tempat khusus yang akan dibangun itu akan menampung sekitar 100.000 penonton dan pertunjukan juga akan disiarkan langsung ke tempat terpisah, area parkir luar terminal penumpang internasional di Pelabuhan Busan, tempat 10.000 orang lainnya dapat berkumpul.

Konser ini juga akan disiarkan langsung di platform komunitas penggemar Weverse dan platform metaverse Zepeto.

Bulan lalu, pemerintah menunjuk BTS sebagai duta hubungan masyarakat untuk tawaran Expo kota pelabuhan.

Pada saat itu, para personel BTS mengatakan mereka akan mencoba tidak hanya membantu kota menjadi tuan rumah Expo tetapi juga mempromosikan alam dan budaya Korea kepada orang-orang di seluruh dunia.

Penunjukan BTS sebagai duta tawaran Expo dilakukan sekitar sebulan setelah boy group tersebut mengumumkan bahwa ketujuh anggotanya akan menghentikan kegiatan sebagai grup dan fokus pada kegiatan individu. (Ant/OL-1)