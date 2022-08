Avatar Bakal Kembali ke Bioskop dengan Format 4K High Dynamic Range

Film petualangan epik "Avatar" karya James Cameron yang memenangkan Academy Award di tahun 2009, dan merupakan salah satu film paling sukses sepanjang masa, akan kembali ke bioskop pada September mendatang dalam format 4K High Dynamic Range.

Seperti tertulis dalam siaran pers, Rabu, 20th Century Studios telah merilis cuplikan (trailer) dan poster terbaru untuk merayakan perilisan ulang film yang rilis pada tahun 2009 silam tersebut.

Ditulis dan disutradarai oleh pemenang Academy Award James Cameron, "Avatar" dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, dan Sigourney Weaver. Film ini diproduseri oleh James Cameron dan Jon Landau.

"Avatar" mendapatkan sembilan nominasi Academy Awards termasuk Film Terbaik dan Sutradara Terbaik. Film tersebut juga memenangkan tiga piala Oscar untuk Sinematografi Terbaik, Desain Produksi Terbaik, dan Efek Visual Terbaik.

Sementara itu, sekuelnya berjudul "Avatar: The Way of Water" dijadwalkan tayang pada akhir tahun ini.

Dengan latar waktu lebih dari satu dekade setelah peristiwa film pertama, "Avatar: The Way of Water" akan menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka), masalah yang mengikuti mereka, sejauh mana mereka pergi untuk menjaga satu sama lain, pertempuran yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami. (Ant/OL-12)