Bilboysan Gandeng Pretty Rico untuk Single WOAH

SETELAH merilis album Butterflies pada tahun lalu, musisi Bilboysan kembali dan untuk pertama kalinya berkolaborasi dengan Pretty Rico dalam karya terbaru berupa single berjudul WOAH.

Bilboysan bercerita bahwa dia dan Pretty Rico sudah saling mengenal karena sama-sama berada di bawah naungan All Good Music Indonesia. Mereka kemudian berteman baik hingga akhirnya memutuskan berkolaborasi.

"Dengan adanya dia, yang juga merupakan salah satu rapper lokal Indonesia yang memiliki style kuat, akan membuat lagu ini lebih menarik," kata Bilboysan dikutip dari siaran pers, Rabu (24/8).

Berkisah tentang perasaan cinta yang terbentuk dari sebuah pertemanan yang terinspirasi dari pengalaman pribadi Bilboysan, WOAH dihadirkan dengan warna yang sangat berbeda dibanding lagu-lagu Bilboysan sebelumnya, yaitu latin/funk.

Bilboysan mengaku, awalnya, dia tidak pernah terpikir bereksperimen dengan genre tersebut. Namun, DJ Slide memberikannya ide menarik, yang akhirnya dia setujui.

"Lagu Latin, menurutku, sangat sensual, cocok untuk berdansa, dan kebetulan Latin Hip-Hop memang sedang booming di dunia musik belakangan ini. Itulah kenapa saya ingin mencoba membuat lagu latin/funk dengan ciri khas Bilboysan," katanya.

Dia menambahkan, DJ Slide terlibat penuh dalam pembuatan lagu. Dia berperan sebagai komposer, produser, sekaligus mixing, dan mastering untuk lagu tersebut.

"I just want people to have fun listening and vibing to this song as much as I did. Aku juga berharap lagu ini dapat menjangkau pasar pendengar yang berbeda sebagai pembuktian bahwa aku tidak terikat pada satu atau dua genre saja dan tidak ragu-ragu untuk mencoba sesuatu yang baru," harap Bilboysan.

Ke depannya, Bilboysan berjanji akan terus merilis karya terbaru yang akan memberi warna baru dengan musik yang terdengar baik sehingga dapat menjangkau banyak penikmat musik di Indonesia dari berbagai kalangan.

Single kolaborasi Bilboysan dan Pretty Rico berjudul WOAH telah dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital di Indonesia. (Ant/OL-1)