Soundwave Rilis Album Debut

DUO Rinni Wulandari dan Jevin Julian, yang tergabung dalam grup Soundwave, merangkum warna musik baru mereka melalui album debut bertajuk RE/SET.

Dikutip dari keterangan resmi, Senin (22/8), album itu sebenarnya telah direncanakan oleh Rinni dan Jevin sejak lima tahun lalu. Kematangan dari warna musik Soundwave pun menjadi alasan dibutuhkan waktu cukup lama bagi grup untuk dapat merilis album ini.

"Saat awal-awal Soundwave terbentuk, kita merasa seperti musik dari Rinni Wulandari dan Jevin Julian dijadikan satu. Tapi sekarang, kita merasa sudah matang, kita sudah tahu warna musik dari Soundwave itu seperti apa," ungkap Rinni.

Lebih lanjut, album RE/SET berusaha merangkum keseluruhan cerita kehidupan yang dijalani oleh kedua membernya. Hal ini disengaja oleh mereka karena mereka ingin memberikan pengalaman mendengarkan yang menarik dari awal hingga akhir.

Dimulai dari single pembuka Automatic Restart hingga single penutup berjudul Liberty, Soundwave ingin mengajak pendengar mereka untuk menikmati perjalanan yang emosional.

"Saat menyusun album ini, kita benar-benar memikirkan benang merahnya, sehingga saat orang mendengarkan album ini dari track pertama sampai terakhir, mereka akan merasa comeback dari Soundwave lewat warna-warna baru yang kita suguhkan," ujar Jevin.

"Selain itu, album ini bisa dikatakan merupakan bentuk identitas Soundwave yang baru dengan semua lagu original, musik yang lebih elektronik, lebih berwarna dan image dari Soundwave yang lebih bold dari sebelumnya," imbuhnya.

Ada pun proses pembuatan album yang cukup panjang ini, turut dibantu oleh beberapa nama seperti Gamaliel Tapiheru, Neonomora, Randi Danistha, Iqbal MSSVKNTRL, hingga Teza Sumendra.

"Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah biasa kita ajak kerja bareng, jadi semua proses pembuatan tiap single-nya terasa berjalan begitu saja," kata Rinni.

Lepas hiatus selama dua tahun, bagi Rinni dan Jevin, ini adalah cara Soundwave untuk kembali memperkenalkan warna baru mereka sekaligus bentuk kecintaan mereka pada penikmat musiknya.

Sementara itu, album RE/SET sudah dapat di dengarkan di berbagai platform musik digital. (Ant/OL-1)