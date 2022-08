POV, Album Penuh Perdana RL KLAV

DUO RnB, yang bernaung di bawah manajemen Double Deer Music, RL KLAV, baru saja merilis album penuh perdana mereka. Grup yang berisikan Rizkia Larasati pada vokal dan Keshia Aita di bagian instrument itu, memberi album yang diberi judul POV.

POV melengkapi rangkaian perspektif RL KLAV tentang perjalanan mereka dalam hidup, menyusul empat single yang sudah diluncurkan terlebih dahulu, yaitu Rainbow, Thankful, Crayon Eyes bersama Matter Mos, dan Another.

Dalam penggarapannya, album POV banyak terinspirasi dari RnB 2000 yang Laras dan Keshia gandrungi.

Baca juga: Rilis Video Lirik Crayon Eyes, RL Klav Tebar Energi Positif

Untuk melengkapi nuansa tersebut, RL KLAV melibatkan beberapa nama, Selain Matter Mos, ada juga nama Shotgundre yang mengisi track Losin sebagai kolaborator. Kemudian, Pamungkas dan Luise Najib juga turut ambil bagian mengisi beberapa part pada track Be Still.

RL KLAV memilih Get It, Got It sebagai focus track album ini. Lagu itu dirasa cukup mewakili apa yang ingin mereka sampaikan lewat POV dari segi cerita. Selain itu, Get It, Got It dikemas dengan nuansa pop yang lebih easy listening.

POV sudah dirilis serentak di seluruh digital streaming platform mulai Jumat (19/8) lalu. (RO/OL-1)