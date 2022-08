Shye Rilis Singel Walk Away

PENYANYI, penulis lagu, dan produser asal Singapura, Shye, merilis single terbarunya berjudul Walk Away, bersamaan dengan pengumuman EP terbarunya IDK, It's Complicated, yang akan dirilis pada 8 Oktober 2022.

Walk Away adalah sebuah lagu tentang, "Menemukan kekuatan untuk berdiri untuk diri kita sendiri dan pergi dari orang atau teman yang berpikir bahwa dunia hanya tentang dirinya saja."

Di EP terbarunya, Shye kembali membagikan musik-musik khas bedroom pop-nya dan membahas tentang berbagai tantangan dalam hubungan percintaan, pertemanan, dan tentang menemukan ruang yang nyaman bagi diri kita.

"Hidup di dalam dunia yang serba cepat terkadang terasa sulit, namun memiliki kesabaran, terutama untuk diri sendiri, adalah hal yang penting untuk bisa melalui semuanya dengan baik," jelas Shye.

Shye akan mengadakan konser pertamanya di Singapura sejak pandemi untuk merayakan perilisan EP IDK, It's Complicated dan karya-karya sebelumnya seperti album peraih penghargaan Days to Morning Glory (2020) dan mini album Hello TRINITY (2021).

Konser ini akan dihadiri berbagai tamu istimewa seperti Days of Television, yang Shye temukan saat sedang mengadakan audisi untuk inisiatif terbarunya, Hear Me Up, yang merupakan platform untuk mendukung musisi-musisi yang belum pernah terdengar sebelumnya. (RO/OL-1)