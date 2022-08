Jennifer Lopez dan Ben Affleck Gelar Pesta Pernikahan Mewah

PASANGAN selebritas Jennifer Lopez dan Ben Affleck, Sabtu (20/8) waktu setempat, mengadakan pesta pernikahan mewah di rumah bintang film Good Will Hunting itu. Hal itu dilaporkan media massa Amerika Serikat (AS), Minggu (21/8) WIB.

Sejoli Hollywood itu sudah menikah di Las Vegas pada pertengahan Juli, tetapi membuatnya menjadi resmi lagi, kali ini, dengan pesta bersama teman-teman dan keluarga yang diadakan di rumah Affleck dekat tepi laut seluas 35 hektare di Georgia, AS.

Di antara bintang Hollywood yang hadir dalam pesta pernikahan adalah sahabat lama Affleck, Matt Damon, dan sutradara Kevin Smith, menurut laporan majalah People.

Para tamu mengenakan pakaian serba putih sementara Lopez mengenakan gaun Ralph Lauren buatan Italia, menurut Fox News.

Gambar yang diunggah situs gosip selebritas TMZ, menjelang pesta pernikahan, menunjukkan tempat duduk makan malam diatur di dermaga besar yang tertutup, dengan tongkang besar untuk kembang api mengambang di dekatnya.

Pasangan itu, Affleck, 50, dan Lopez, 53, pertama kali bertemu di lokasi syuting film Gigli, yang banyak disorot pada 2002.

Mereka menjadi sensasi media saat berkencan tetapi menunda pernikahan yang direncanakan pada 2003, kemudian mengumumkan hubungan mereka berakhir pada awal 2004.

Bennifer, julukan publik untuk pasangan itu, mengejutkan publik ketika foto-foto bersama mereka mulai beredar lagi tahun lalu.

Lopez dan Affleck mengumumkan pertunangan mereka pada April. Lopez mengunggah video dirinya tampil emosional dan mengagumi cincin hijau melalui buletinnya, On The JLo. Media AS melaporkan bahwa cincin itu berupa berlian hijau pucat yang terbuat dari zamrud.

Ini merupakan pernikahan keempat bagi Lopez dan yang kedua bagi Affleck.

Lopez membahas hubungannya yang baru dengan Affleck dalam sebuah wawancara dengan People, Februari lalu.

"Ini adalah kisah cinta yang indah karena kami mendapat kesempatan kedua," kata Lopez. (Ant/OL-1)