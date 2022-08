Jungkook Pecahkan Rekor Spotify AS

PERSONEL boygrup K-Pop BTS Jungkook memantapkan cengkeramannya yang kuat di tangga lagu Spotify Amerika Serikat AS dan global lewat kolaborasi solo pertamanya dengan Charlie Puth, Left and Right. Lagu itu telah memecahkan rekor sejak dirilis.

Left and Right kini telah menjadi lagu solois K-pop yang paling banyak diputar dalam sejarah tangga lagu Spotify AS dengan lebih dari 24,3 juta streaming di 'Negeri Paman Sam' itu, melampaui Money milik Lisa Blackpink, yang mencatatkan 24,1 juta streaming di AS.

Lagu Lefft and Right pun masih masuk chart di Spotify AS.

Berikut adalah lagu solois K-Pop yang paling banyak diputar di Spotify AS dalam sejarah (di tangga lagu streaming):

1. Left and Right – 24,3 juta *masih di atas

2. MONEY – 24,1 juta

3. GOMD – 10,4 juta

4. OTG – 5,9 juta

5. STR – 3,41 juta

6. BB – 2,74 juta

7. LALISA – 2,22 juga

8. That That – 1,99 juta

9. Daechwita – 1,55 juta (OL-1)