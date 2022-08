The Boyz Hadiahkan EP Be Aware untuk Para Penggemar

GRUP K-pop The Boyz, Selasa (16/8), mengeluarkan album mini (EP) ketujuh berjudul Be Aware. Mereka menyebut album tersebut menjadi hadiah untuk para penggemar.

"Kami dengan tulus berterima kasih atas semua orang yang mendukung kami. Album ini seperti hadiah untuk orang-orang yang mendukung dan mencintai kami, dan kami berharap banyak yang akan menyukai dan mendukung lagu baru kami di Be Aware," kata Juhaknyeon, dikutip dari The Korea Herald, Jumat (19/8).

Album baru itu terdiri dari enam lagu yang menggambarkan gelombang emosi di dalam diri saat seseorang menghadapi cinta terlarang. Album itu digawangi single utama Whisper yang menggambarkan momen ketika dopamin melonjak yang dipicu oleh bisikan.

Baca juga: Rindu! THE BOYZ Senang Bisa Kembali ke Jakarta

"Perlu diperhatikan bahwa liriknya menggambarkan momen tertentu, dan lagu tersebut (Whisper) menjadi lebih istimewa berkat penampilan yang segar namun seksi pada saat yang bersamaan," kata Hyunjae.

Selain Whisper, lima lagu lainnya antara lain Bump & Love, CODE, Levitating, Survive the Night, dan Timeless. Lagu terakhir merupakan sebuah persembahan yang ditujukan untuk fandom resmi grup, B, yang diluncurkan sebelum rilis resmi album di konser encore mereka, awal bulan ini.

"Lagu itu menjadi luar biasa karena kami membuatnya dengan hanya memikirkan penggemar kami, dan kami sangat puas dengan itu. Lagunya diisi dengan kata-kata yang ingin kami sampaikan kepada para B, jadi kami berharap banyak yang mendengarkan lagu itu dan merasakan kata-kata kami melaluinya," kata New.

Secara resmi, The Boyz terdiri dari 11 personel yaitu Sunwoo, Sangyeon, New, Q, Kevin, Hyunjae, Jacob, Eric, Younghoon, Juyeon, dan Juhaknyeon. Namun, salah satu personel, Eric, hiatus sejak Maret karena masalah kesehatan.

Melalui EP baru, para personel mencoba untuk mendorong lebih jauh kemampuan mereka, terutama karena lirik dari keenam lagu dibuat sebagian atau seluruhnya oleh beberapa personel.

Sunwoo, Sangyeon, New, Q dan Hyunjae bersama-sama menulis lagu Timeless. Sunwoo dikreditkan sebagai penulis lirik di semua lagu, termasuk lagu utama yang juga berisi kontribusi lirik dari Jacob.

Ada pula lagu Survive the Night, yang ditulis sendirian oleh Sunwoo.

The Boyz belum lama ini mengakhiri The Boyz World Tour: The B-Zone, seri konser global pertama mereka sejak memulai debut pada 2017.

Grup itu memulai tur di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), pada 29 Mei, dan dilanjutkan ke sejumlah kota lain di AS, Eropa, dan Asia. Konser ditutup pada 5-7 Agustus di Seoul, Korea Selatan, yang mampu menarik total 24.000 penonton di negara tersebut. (Ant/OL-1)