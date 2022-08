Kemenangan Monica Nike Adiba Hadiah Manis untuk HUT Kemerdekaan RI

Satu lagi prestasi membanggakan ditorehkan anak bangsa di pentas dunia Internasional. Monica Nike Adiba atau yang akrab dipanggil "Keke" berhasil menjadi Juara Dunia di ajang kompetisi Karaoke World Championship (KWC) 2022 yang berlangsung di Arnes, Norwegia, pada tanggal 8-13 Agustus 2022.

Keke berhasil menyabet Juara Dunia KWC usai menyingkirkan 29 finalis lainnya dari 17 negara, diantaranya ada dari Amerika Serikat (AS), Norwegia, Inggris, Meksiko, Kanada dan Prancis.

Pada babak grand final KWC 2022 ini digelar dalam 4 ronde atau babak, di babak pertama Keke menyanyikan lagu "Never Enough,", kemudian lagu "Listen," di ronde kedua, "Don't You Worry Bout a Things," di ronde ke 3 dan "Bridge Over Trouble Waters." Di ronde ke 4.

Lagu-lagu tersebut sukses dibawakan Keke secara apik dengan menunjukan kepiawaian permainan nada dan olah vokal yang memukau dihadapan para dewan juri maupun penonton.

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Keke dan rombongan yang terdiri dari Sabrina Leonita dan Andi Jobs langsung disambut dengan karangan bunga oleh para wartawan yang telah menunggu di ruang tunggu kedatangan Internasional Terminal 3 Bandara Soakarno Hatta Jakarta.

Keke menyampaikan rasa bangganya atas apa yang ia capai diajang Kompetisi Karaoke World Championsship 2022 ini. "Rasanya bangga dan terharu sekali, apalagi bisa menyumbangkan dan mempertahankan Juara Dunia di Karaoke World Championship 2022 di Arnes, Norway, terutama menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan hadiah manis untuk Hari Ulang tahun Kemerdekaan Indonesia," ujar Keke sambil menunjukkan piala dan medali yang diraihnya kepada para wartawan, di kawasan Bandara Soekarno Hatta Jakarta, pada Senin (15/8) malam.

Ketika ditanya oleh para awak media tentang kunci suksesnya sehingga ia bisa meraih Juara Dunia, Keke menjelaskan. “Kunci suksesnya ya kita tetep latihan ringan setibanya di Norwegia, kemudian pemilihan lagu yang pas yang saya bawakan dalam 4 ronde, yaitu lagu "Never Enough,", kemudian lagu "Listen,", "Don't You Worry Bout a Things," dan "Bridge Over Trouble Water" . Selain itu kostum songket Bali yang saya pakai juga turut memberi penilaian lebih dalam penampilan saya di babak grand final,” ujar penyanyi asal Bali itu.

Lebih lanjut Keke juga menjelaskan tentang peserta lain yang menjadi pesaing terberat dalam kompetisi karaoke World Championship ini. “Jujur ya, sebetulnya persaingan terberat justru ketika di kompetisi lokal yang dilakukan di hard rock café, pesertanya bagus bagus semua. Bukan berarti yang di grand final di Norwegia itu tidak berat ya, disana juga berat, apalagi ada yang dari Amerika, Inggris yang kita tau disana gudangnya penyanyi. Cuma saya beruntung pemilihan lagu yang saya nyanyikan pas jadi itu berpengaruh sekali,” kata Keke lebih lanjut.

Apresiasi dari Duta Besar RI untuk Norwegia

Kesuksesan Keke juga mendapat apresiasi dari Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis. Bahkan Dubes Todung rela duduk di kursi penonton untuk mensuport wakil dari Indonesia diajang KWC tersebut.

Usai diumumkan Keke menjadi Juara, Todung menyampaikan rasa bangga terhadap kemenangan Keke di KWC 2022.

"Kita bangga penyanyi dan seniman Indonesia menunjukan prestasi dan unjuk gigi di ajang internasional. Ini menunjukan bahwa kualitas seniman kita tidak kalah hebat dengan negara-negara lain," kata Dubes Todung Mulya Lubis. Dubes dan Staf Kedutaan Besar RI di Oslo juga berkesempatan menyaksikan langsung penampilan Keke di ajang KWC 2022. (OL-12)