Johnny Depp Sutradarai Film Biografi Seniman Modigliani

Johnny Depp akan menyutradarai film untuk pertama kalinya dalam seperempat abad.

Variety melansir pada Selasa, aktor tersebut akan kembali di belakang kamera untuk "Modigliani", sebuah drama biografi tentang seniman Italia Amedeo Modigliani.

Al Pacino akan bertindak sebagai produser dalam film tersebut bersama dengan Barry Navidi. IN.2, perusahaan produksi Eropa Infinitum Nihil, mendukung film tersebut.

"Modigliani" mengambil latar belakang di Paris 1916 dan menceritakan kisah pelukis dan pematung kelahiran Italia Amedeo Modigliani.

"Kisah kehidupan Tuan Modigliani adalah salah satu yang sangat saya hargai, dan benar-benar rendah hati, untuk dibawa ke layar," kata Depp dalam sebuah pernyataan.

"Itu adalah kehidupan yang sangat sulit, tetapi pada akhirnya meraih kemenangan - sebuah kisah manusia universal yang dapat diidentifikasi oleh semua penonton," lanjutnya.

Film ini adalah upaya terbaru Depp untuk memulai kembali kariernya setelah persidangan pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Amber Heard.

Juri menemukan bahwa Heard telah mencemarkan nama baik Depp dalam opininya di Washington Post tahun 2018, yang disinggung sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, juri juga menemukan bahwa Depp mencemarkan nama baik Heard, melalui pengacaranya, saat melawan tuduhannya.

Meskipun Hollywood telah menghindar dari Depp, dia dapat menemukan pekerjaan dengan perusahaan produksi Eropa.

Dia juga berperan sebagai Raja Louis XV yang kontroversial dalam film mendatang "Jeanne du Barry" karya sutradara asal Prancis Maïwenn. Ini merupakan sebuah drama roman sejarah tentang selir kerajaan.

"Jeanne du Barry" akan menjadi film pertama Depp sebagai pemeran utama sejak "Minamata" yang dirilis tahun 2020. Dalam film independen tersebut, dia berperan sebagai fotografer perang W. Eugene Smith.

Pada tahun yang sama, Depp dipaksa oleh Warner Bros untuk keluar dari seri spin-off "Harry Potter", "Fantastic Beasts" setelah dia kalah dalam kasus pencemaran nama baik terhadap tabloid Inggris The Sun, yang telah mencirikan Depp sebagai "pemukul istri".

Madds Mikkelson menggantikan Depp sebagai penyihir gelap Gellert Grindelwald di "Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore" tahun 2022.

Aktor, yang terkenal karena "Pirates of the Caribbean" dan "Sweeney Todd," membuat debut penyutradaraannya pada tahun 1997 dengan "The Brave", di mana dia membintangi bersama Marlon Brando.

Film tersebut mendapat ulasan yang negatif. Sejak saat itu, dia belum pernah menyutradarai film lagi namun menjadi produser untuk "Hugo", The Lone Ranger" dan "Minimata".

"Modigliani" juga menandai kolaborasi lain antara Al Pacino dan Navidi, yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun di "The Merchant Of Venice" 2004, "Wilde Salomé" 2011, dan "Salomé" 2013.

"Proyek ini sangat dekat dengan hati Al. Al memperkenalkan saya pada drama Modigliani bertahun-tahun yang lalu dan saya langsung jatuh cinta padanya,” kata Navidi.

"Ini adalah sepotong kehidupan Modi dan bukan biografi. Sudah menjadi mimpi saya untuk bekerja dengan Johnny lagi - dia adalah seniman sejati dengan visi yang luar biasa untuk membawa kisah hebat ini ke layar," lanjut Navidi. (Ant/OL-12)