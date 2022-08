OKAAY Rilis Album Perdana

DUO asal Indonesia OKAAY, yang digawangi Niko Al Hakim alias Okin bersama Kaay merilis album perdana mereka Together We Are Okaay, yang judulnya terinspirasi dari filosofi terbentuknya duo tersebut.

"Kami berdua punya background yang sama. Sama-sama berasal dari bawah untuk berusaha naik ke puncak dan akhirnya kami berhasil walau memang hidup memang berat," ungkap Okin melalui siaran pers, dikutip Selasa (16/8).

"Yes, dan kalau kita bisa, kamu pasti bisa, itulah kenapa kami menulis Together We Are Okaay," timpal Kaay.

Album perdana tersebut terdiri dari sembilan track, mulai dari track berjudul Godspeed, Antara, LDR, Racun, So Bad, Tetap Satu, Lupa Nama Ingat Rasa, Peneman Malam Sepi, dan ditutup dengan track berjudul Sayang.

Melalui album tersebut, OKAAY berusaha menghadirkan musik pop yang memiliki vibes berbeda-beda.

"Memang musik OKAAY adalah musik pop yang kami coba untuk buat berbeda-beda vibes-nya. Kami ingin memainkan musik pop in a creative way," jelas Okin.

Saat mengerjakan album tersebut, OKAAY dibantu nama-nama besar seperti Rinaldy Vidianza, Agung Munthe, Dimas Pradipta, Ramadhan Handy, Niko Al-Hakim, Bagus Aditya Nugroho, Mohammed Kamga, Ari Renaldy, hingga Laleilmanino.

OKAAY berharap, lewat album debut mereka ini, banyak orang mendapatkan sesuatu sekaligus menjadikan lagu-lagu mereka di album ini sebagai perwakilan perasaannya.

"We put so much hard work in it. Jadi, apresiasi dari kalian sangat berarti buat kita. Dan seperti single OKAAY sebelumnya, semoga lagu di album ini bisa jadi media kalian dalam mewakili perasaan," tutup Okin.

Album debut dari OKAAY, Together We Are Okaay, sudah dapat didengarkan di seluruh platform streaming musik digital di Indonesia. (Ant/OL-1)