Film Pendek Taylor Swift Penuhi Syarat Jadi Nominasi Academy Awards

Proyek film pendek Taylor Swift "All Too Well: The Short Film" dilaporkan telah memenuhi syarat untuk menjadi nominasi Academy Awards atau disebut juga Piala Oscar pada tahun depan di kategori Best Live-Action Short.

Taylor Swift juga dikabarkan telah bekerja sama dengan perusahaan konsultan terkemuka untuk berkampanye tentang penghargaan film pendek tersebut, sebagaimana dikutip dari The Hollywood Reporter pada Minggu.

"All Too Well: The Short Film" rilis secara online dan offline di AMC Lincoln Square New York pada 12 November lalu.

Taylor Swift memproduksi film pendek tersebut berdasarkan lagu "All Too Well (10 Minute Version)" miliknya yang muncul di album "Red (Taylor's Version)" yang rilis pada tanggal yang sama. "Red (Taylor's Version) sendiri merupakan rekaman ulang dari album "Red" yang rilis pada 2012.

Menceritakan seorang gadis yang penuh semangat namun tersakiti oleh kekasihnya, "All Too Well: The Short Film" dibintangi oleh aktris "Stranger Things" Sadie Sinks dan pemeran serial TV "Teen Wolf" Dylan O'Brien.

Pada 11 Juni lalu, "All Too Well: The Short Film" tayang di Tribeca Film Festival. Ditemani oleh Sadie Sink dan Dylan O'Brien, Taylor Swift menghadiri pemutaran film di Teater Beacon dan berdiskusi mengenai film tersebut dengan para penggemar dan film maker lainnya.

Taylor Swift bukan satu-satunya bintang musik yang akan masuk nominasi Oscar kategori Best Live Action Short. Kendrick Lamar melalui film karyanya berjudul "We Cry Together" juga dikabarkan memenuhi syarat untuk masuk nominasi tersebut. (Ant/OL-12)