Episode Perdana House of the Dragon Tuai Pujian

BEBERAPA pekan lalu, House of the Dragon menggelar pemutaran perdana di Los Angeles. Beberapa orang beruntung yang menghadiri pemutaran perdana itu memiliki pendapat yang seragam, puas dan senang,

House of the Dragon berkisah tentang kejadian sekitar 200 tahun sebelum seerial Game of Thrones, ketika Westeros dalam damai dan Targaryens berada di puncak kekuasaan mereka. Tentu saja kedamaian tidak akan bertahan lama, tetapi di episode perdana, semuanya cukup tenang.

Javier Marcos, yang mengelola situs penggemar Los Siete Reinos , menyebut pemutaran perdana House of the Dragon, "Benar-benar spektakuler, setara dengan episode terbaik Game of Thrones ."

Baca juga: Game of Thrones Kembali Lewat House of the Dragon

"Episode ini benar-benar memiliki segalanya. Ada banyak drama, aksi, dan ketegangan. Penampilan para aktor sangat bersinar, terutama Matt Smith sebagai Daemon, Paddy Considine sebagai Viserys, dan Sian Brooke yang sensasional sebagai Aemma Arryn. Aspek teknisnya luar biasa, seperti yang sudah kita duga: kostum, musik, fotografi, dan efek khusus: Syrax dan Caraxes terlihat menakutkan."

Banyak orang menyebut penampilan Matt Smith sebagai Daemon Targaryen yang lincah sebagai sorotan. Selain itu, Aemma Arryn, istri pertama Raja Viserys I Targaryen dan ibu dari tokoh utama Rhaenyra Targaryen juga menjadi pembicaraan. Dia adalah kehadiran kecil dalam buku George RR Martin, Fire & Blood.

Kolumnis Redditor ckmkck juga menulis beberapa kesan yang cukup menyeluruh tentang pemutaran perdana di subreddit House of the Dragon.

"Episode pertama bisa dibilang salah satu tayangan perdana serial tv terbaik," tulis mereka.

“Lebih banyak yang terjadi di episode pertama daripada yang saya perkirakan, tetapi itu ditulis dengan sangat baik sehingga semuanya mengalir dengan indah. Itu memang memiliki nada gelap tetapi tidak menaungi total suasana pertunjukan."

"Sinematografinya menakjubkan, rasanya seperti saya sedang menonton film alih-alih serial tv."

Di Game of Thrones episode di musim 8 yang juga terasa sangat sinematik tetapi HoTD melakukannya dengan cara yang jauh lebih profesional dan rumit, banyak pemotretan fokus.

“Sesuatu yang tidak saya duga menjadi emosional, episode ini jauh lebih emosional dan grafis dari yang saya kira,” lanjut ckmkck. “Adegan-adegan itu memiliki perasaan yang sangat berat bagi mereka dan banyak emosi mentah. Di akhir kredit, mereka membuat kami menunggu karena mereka menunjukkan cuplikan sepanjang musim, dan satu-satunya hal yang harus saya katakan tentang itu adalah: Vhagar sempurna.”

House of the Dragon akan tayang perdana di HBO dan HBO Max pada 21 Agustus. (OL-1)