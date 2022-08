Ini Fakta Menarik Mengenai Drama Korea If You Wish Upon Me

IF You Wish Upon Me merupakan drama Korea yang tercipta berdasarkan kisah nyata. Drama itu dibintangi Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD sebagai pemeran utamanya.

Tidak hanya mereka berdua, ada juga aktor dan aktris terkenal lainnya seperti Sung Dong Il, Won Ji An, Park Jin Joo, hingga Choi Seung Hoon.

Ada beberapa fakta menarik yang bisa kita lihat dari drama itu, seperti sebagai berikut:

1. Berdasarkan kisah nyata

Fasilitas rumah sakit tempat Yoon Gyeo Rye atau Ji Chang Wook menjadi sukarelawan dibuat berdasarkan Ambulance Wish Foundation yaitu sebuah organisasi yang didirikan di Belanda pada 26 Februari 2007.

Organisasi ini dibuat oleh seorang mantan sopir ambulans yang bernama Kees Veldboer. Dia teringat akan keinginan terakhir mantan pelaut bernama Stefanutto yang ingin berlayar lagi untuk terakhir kalinya. Yang pada akhirnya, permintaan tersebut terlaksana.

Saat ini, organisasi tersebut memiliki 5 ambulans Mercedes Vito dan 1 Mercedes Sprinter yang telah dimodifikasi agar pasien dapat melihat pemandangan di luar tapi orang di luar tidak bisa melihat ke dalam ambulans.

2. Karakter-karakter tokoh utama yang berbeda dari yang lain

Tiga tokoh utama di drama ini yaitu, Gyeo Rye, Seo Yeon Joo (Sooyoung SNSD), dan Kang Tae Shik (Sung Dong Il) mempunyai latar belakang yang menarik.

Gyeo Rye adalah seorang anak yang selalu mengalami kejadian malang. Sementara Yeon Joo dengan kepribadiannya yang cerita, menjadi pemberi harapan terhadap pasien-pasien di sana. Lalu Tae Shik dengan segala macam kehilangan yang sudah dia lalui, dia pun mengabdikan hidupnya pada Tim Genie.

3. Cerita di balik para pasien dan pekerja

Karena tiap episodenya menyajikan pasien-pasien yang berbeda, maka latar belakang pasien-pasien ini pun tidak kalah menarik. Seperti salah satu pasien yang bernama Se Hee yang merupakan pasien termuda dan berprofesi sebagai aktor musikal. Selain itu, anggota Tim Genie juga mempunyai ceritanya masing-masing.

4. Ji Chang Wook kembali memainkan drama di KBS

Drama terakhir Ji Chang Wook di stasiun televisi ini adalah Healer. Terhitung sudah 7 tahun setelah drama Healer selesai dan akhirnya sang aktor kembali bekerja sama dengan KBS.



5. Dibintangi oleh aktris dan selebgram dari Indonesia

Yannie Kim dikonfirmasi akan membintangi drama ini. Meskipun belum diketahui tokoh apa yang akan diperankan oleh Yannie.

Yannie Kim merupakan seorang perempuan yang berasal dari Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dia menikah dengan pria Korea dan saat ini sudah mempunyai dua anak.

Setelah sebelumnya membintangi drama Hospital Ship, Voice 3, dan lain-lain, saat ini, Yannie akan beradu akting dengan Ji Chang Wook, Sooyoung SNSD, dan Sung Dong Il.

Bagaimana dengan fakta-fakta menarik di atas? Apakah anda berniat menonton serial drama If You Wish Upon Me? Bagi para penonton dari luar Korea Selatan, drama ini dapat dinikmati di platform streaming Viu sejak Rabu (10/8). (OL-1)