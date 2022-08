Disney+ Hotstar Hadirkan Serial tentang Groot

MARVEL kembali mengeluarkan serial terbarunya, yang tayang mulai Rabu (10/8) di Disney+ Hotstar. Serial animasi pendek ini akan menceritakan kisah petualangan Baby Groot juga beberapa cameo dari rekan-rekannya di Guardian of The Galaxy.

Serial I Am Groot disutradarai oleh Kristen Lepore dan diproduseri oleh Kevin Feige hingga James Gunn.

"Serial ini adalah animasi pendek sehingga tidak menjadi bagian penting untuk saga The Guardian (of the Galaxy)," tulis Lepore di media sosial pribadinya.

Baca juga: Urutan Film Marvel dari Awal hingga Doctor Strange 2

Timeline dari serial ini terjadi sebelum film Guardian of the Galaxy 2, saat Groot sedang melewati fase anak-anak menuju ke remaja. Serial ini hanya sebatas cerita lepas yang tidak terkait teori manapun dalam jalan cerita MCU.

Tontonan ini cocok ditonton sekeluarga karena berisi cerita pendek minim dialog yang cukup menghibur.

Seperti yang kita tahu bersama dialog satu-satunya Groot adalah, “I am Groot.” Meskipun hanya mempunyai dialog tunggal, tingkah laku Baby Groot yang lucu dapat membuat penonton semakin tertarik dengan Alien berbentuk pohon ini.

Berikut adalah sinopsis tiap episode serial I am Groot

Episode 1 - Groot’s First Step

Diawali saat Baby Groot masih ditanam dalam pot dan belum bisa bepergian kemana-mana. Dia pun iri dengan sebuah pohon bonsai yang mendapat perlakuan khusus.

Episode 2 - Groot Takes A Bath

Di episode ini, Baby Groot menemukan sebuah kubangan lumpur yang menarik perhatiannya. Tanpa disadari, kubangan itu mempunyai efek magis. Tapi semua sudah terlambat, Baby Groot sudah terlanjur berendam di dalamnya.

Episode 3 - Groot’s Pursuit

Pada saat tengah malam, Baby Groot mendengar berbagai suara aneh dari dalam pesawatnya. Namun dia tidak menemukan sumber suara tersebut, malahan dia bertemu dengan sosok aneh yang berkata, “I am Groot.”

Episode 4 - The Little Guy

Baby Groot tidak sengaja menyatakan tanda perang dengan sekelompok makhluk mungil sekecil kutu di atas tanah.

Episode 5 - Magnum Opus

Baby Groot mempunyai sisi kreativitas yang tinggi selayaknya anak-anak. Dia bisa membuat berbagai hasil seni dari bahan-bahan seadanya. Di antaranya adalah bulu, sabun mandi milik Drax, hingga nuklir. Hasil seni Baby Groot diberi nama magnum opus. (OL-1)