Yuk, Kenali Liam Gallagher Lewat 7 Lagu Terbaik Oasis

KALANGAN muda mungkin saja baru mendengar nama musisi Liam Gallagher, yang baru-baru ini mendadak ramai diperbincangkan saat dirinya berlibur dan berfoto bersama dengan salah satu penggemarnya di Bali.

Gallagher merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu dari band terkenal bernama Oasis, yang ia bentuk dan berkarier di sana.

Berdasarkan profil pribadinya, pria kelahiran 1972 itu adalah salah satu figur paling dikenal dalam musik Inggris yang karena sikapnya yang blak-blakan dan kasar, kegemarannya mengenakan parka, dan gaya menyanyinya yang khas.

Terlepas dari band Oasis, Gallagher mulai merilis debut album solonya, dengan judul As You Were, pada Oktober 2017. Album itu memuncaki UK Albums Chart dan menjadikannya debut album dengan penjualan tercepat kesembilan era 2010-an di Inggris Raya, dengan lebih dari 103.000 unit terjual pada minggu pertama perilisannya. Album solo keduanya, Why me? Why Not, dirilis pada September 2019.

Berikut ini adalah 7 lagu terbaik Liam Galagher dan Oasis yang dikutip dari theguardian.com

1. Champagne Supernova

Champagne Supernova merupakan lagu yang ditulis Noel Gallagher, yang terdapat dalam album (What's the Story) Morning Glory? (1995). Lagu itu kerap disebut sebagai lagu paling emosional dari Oasis.

Lirik “Slowly walking down the hall / Faster than a cannonball”, adalah kenangan Noel dari cerita TV anak-anak dan terinspirasi dari masa kecil nya yang menyedihkan

Uniknya mengenai lirik lagu ini sebelumnya Noel Gallagher mengaku tidak memahaminya. Meski mengaku tidak memahami makna lirik lagunya, menurutnya lagu itu memang dikenal secara lintas generasi dan bertahan hingga kini.

2. Slide away

Lagu ini termasuk dalam album Definitely yang dirilis pada 1994. Lagu Slide Away ditulis oleh Noel Gallagher. Arti lirik dari lagu ini adalah bentuk ungkapan frustasi dari kehidupan sehari-hari. Namun dikemas dengan sempurna lewat vokal yang dibawakan oleh Liam Gallagher.

3. Acquiesce

Lagu ini termasuk dalam album Some Might Say yang dirilis pada 1995. Lagu Acquiesce dibawakan dengan musik alternatif rock dari Oasis.

4. Morning Glory

Lagu ini termasuk dalam album What the Story Morning Glory? yang dirilis pada 1995. Lagu Morning Glory ditulis oleh Noel Gallagher. Morning Glory berisi lirik yang kuat, liar dan agresif yang dibawakan oleh Liam.

5. Live Forever

Lagu ini juga termasuk dalam album Definitely yang dirilis pada 1994. Lagu Live Forever adalah salah satu lagu yang mengantarkan kesuksesan Oasis sebagai band.

Lirik lagu Live Forever berisi melodi yang fantastis dibawakan oleh Liam dengan baik. Live Forever mendapatkan penghargaan NME award sebagai lagu terbaik.

6. Rock ’n’ Roll Star

Lagu ini juga termasuk dalam album Definitely yang dirilis pada 1994. Lagu Rock ’n’ Roll Star ditulis oleh Noel Gallagher.

Rock ’n’ Roll Star adalah karya Oasis yang terpengaruhi aliran rock yang sedang banyak digemari saat itu. Lirik Rock ’n’ Roll Star terdengar sangat menarik dan kuat dengan musik rock yang dibawakan.

7. Don’t Look Back in Anger

Lagu ini termasuk dalam album What the Story Morning Glory? yang dirilis pada tahun 1995. Lagu Don’t Look Back in Anger ditulis oleh Noel Gallagher.

Lagu ini salah satu yang paling populer dari lagu-lagu Oasis. Mendengarkan lagu ini akan menguatkan seseorang untuk tidak melihat peristiwa yang telah terjadi. (OL-1)