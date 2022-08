Ini Potret Liam Gallagher yang Membuat Heboh Netizen

LIAM Gallagher membuat heboh para penggemarnya setelah fotonya bersama petugas bandara di Bali muncul di dunia maya.

Dalam foto yang diunggah akun Instagram @powerrangeritem, Selasa (9/8), tampak dirinya berfoto dengan Gallagher yang baru saja tiba di Bali. Terlihat Gallagher mengenakan atasan abu-abu, bucket hat, celana pendek kargo, dan tas selempang Gucci.

Rupanya diketahui pemilik akun Instagram @powerrangeritem itu juga ngobrol sedikit dengan Gallagher sebelum minta foto bersama.

Dirinya juga mengatakan bahwa dirinya adalah penggemar pentolan Oasis itu dan punya koleksi seluruh album Oasis.

"Sorry sir, I'm starstruck. I'm a big fan of you, I've collected all of Oasis albums," ungkap sang pria beruntung bernama Ganis itu tentang percakapannya kepada Liam.

Kemudian Gallagher pun menjawab "Lovely man. Thank you. Live forever."

Keberuntungan tersebut menuai banyak komentar netizen yang memberikan ucapan selamat kepadanya. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunggah ulang postingan tersebut di akun Instagramnya sambil menitip pesan ke Liam Gallagher.

"Welcome to Bali @liamgallagher. Selamat berwisata! Jangan lupa untuk beli kreatif lokal dan jadilah Rojali (Rombongan Jadi Beli), bantu geliatkan UMKM di sektor ekraf," kata Sandiaga Uno di Instagramnya. (OL-1)