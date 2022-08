Irwansyah Menjadi Brand Ambassador untuk Kampanye Ini

Baby Happy Diapers, popok sekali pakai produksi Wings Care, menunjuk Irwansyah menjadi brand ambassador terbarunya. Penunjukan ini dilatarbelakangi oleh komitmen Baby Happy untuk mengajak para Ayah turut mengambil bagian dalam merawat dan membesarkan anak, termasuk mengganti popok.

Peresmian Irwansyah sebagai brand ambassador terbaru Baby Happy ini diselenggarakan bersamaan dengan rangkaian kegiatan “Baby Happy, Keluarga Happy” yang hadir di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Baby Happy juga mempersembahkan beberapa program yang bisa menciptakan momen happy antara ayah dan anak, seperti lomba memakaikan popok bersama Ayah, dance challenge bersama Ayah di TikTok, kontes Aku & Ayah di Instagram, hingga penampilan menghibur lainnya.

Julie Widyawati, Marketing Manager Baby Happy Diapers mengungkapkan, “Penunjukan Irwansyah menjadi brand ambassador Baby Happy diharapkan dapat menginspirasi para ayah Indonesia untuk mau mengambil peran merawat anak, salah satunya dengan menggantikan popok mereka. Karena saat melakukan kegiatan ini, ayah dan anak akan saling berinteraksi, seperti menatap dan kontak fisik. Menurut berbagai penelitian, hal ini bisa membantu anak memiliki emosi yang lebih stabil, dan bermain bersama ayah dapat merangsang motorik dan sensorik balita. Apalagi produk Baby Happy merupakan diapers pants yang dad’s approved, dengan karet pinggang yang tinggi dan fleksibel sehingga mudah dipakaikan ke si kecil,” ungkap Julie.

Irwansyah, brand ambassador Baby Happy mengungkapkan, “Saya senang sekali dipercaya menjadi brand ambassador Baby Happy. Menurut saya, ini sebuah langkah strategis untuk meng-influence para ayah, khususnya ayah baru seperti saya, untuk lebih sering berinteraksi dengan anak mulai dari hal sederhana, seperti kegiatan mengganti popok. Pasalnya sebagai orang tua, kita semua perlu terus belajar mengenai perkembangan tren sosial, teknologi, hingga produk diapers yang terus berinovasi seperti Baby Happy. Kecanggihan teknologi yang diaplikasikan ke dalam produknya membuat kegiatan mengganti popok si kecil bukan lagi hal yang sulit, justru menyenangkan karena bisa lebih dekat dengan buah hati,” ungkapnya.

Berbagai program dan inisiatif yang Baby Happy hadirkan ini merupakan komitmen Wings Care sebagai bagian dari Wings Group Indonesia untuk menghadirkan produk berkualitas yang mudah dijangkau. Karena Wings meyakini the good things in life should be accessible for all. (RO/OL-12)