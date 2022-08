Girls' Generation Comeback Lewat Album Forever 1

GIRLS' Generation memperingati hari jadi mereka yang ke-15 dengan comeback dan merilis album yang diberi judul Forever 1.

Forever 1 merupakan album penuh ketujuh grup itu. Perilisan album tersebut menandai proyek Girls Generation sejak LP sebelumnya Holiday Night, lima tahun lalu.

"Hari ini adalah hari ulang tahun Girls' Generation. Sebenarnya, kami telah mendiskusikan comeback sejak kami merayakan ulang tahun ke-14. Tapi kami merasa kami ingin meluncurkan album dengan benar di hari jadi yang ke-15," kata Sooyoung, dikutip dari Korea Times, Selasa (9/8).

Forever 1 memiliki total 10 lagu termasuk singel utama Forever 1.

Selain itu, album ini juga memiliki lagu lain seperti Seventeen dan Villain, dengan anggota Tiffany dan Sooyoung berpartisipasi dalam penulisan lirik, serta Lucky Like That, You Better Run, Closer, dan Mood Lamp.

Girls' Generation adalah girl grup K-pop ikonik yang dikenal sebagai hallyu atau grup yang berdiri di garis depan ledakan global budaya pop Korea.

Grup tersebut juga telah merilis banyak hit, seperti Into The New World, Kissing You, Wah, Genie, OH!, The Boys, I Got a Boy, Mr.Mr., Party, dan Lion Heart.

Namun, grup ini mulai hiatus setelah anggota Tiffany, Sooyoung dan Seohyun meninggalkan SM Entertainment pada Oktober 2017. Sejak saat itu, mereka fokus pada berbagai kegiatan individu, termasuk karier sebagai aktor dan solois K-pop.

Oleh sebab itu, comeback Girls' Generation ini akan dikenang sebagai peristiwa penting dalam sejarah K-pop karena menandai berakhirnya masa hiatus grup yang diperpanjang.

"Lucky Like That adalah lagu pertama yang kami rekam untuk album ini, dan saya adalah anggota terakhir yang merekamnya. Mendengarkan suara teman-teman band saya setelah waktu yang lama, saya tiba-tiba menjadi emosional," kenang YoonA.

Di sisi lain, Sooyoung mengatakan dia tidak menyadari betapa berharganya waktu yang dia miliki dengan teman satu bandnya, sebelum reuni.

"Sebelumnya, kami semua berada di agensi yang sama, jadi kami punya banyak waktu untuk bermain bersama kapan pun kami mau. Tapi sekarang, karena kami fokus pada aktivitas individu, waktu kami berkumpul bersama terasa sangat berharga," ujarnya.

Ketika ditanya tentang rahasia umur panjang band, Taeyeon berkata, "Sejujurnya, tidak mudah untuk mengumpulkan pendapat dari delapan wanita, tetapi kesamaan dalam pikiran mereka adalah bahwa mereka mencintai band. memiliki tujuan yang sama adalah apa yang membawa kami sejauh ini."

Album Forever 1 telah dirilis secara fisik pada Senin (8/8). (Ant/OL-1)