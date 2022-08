Natalie Dormer tidak Kecewa Karakternya di Game of Thrones Dimatikan

TAMPIL dalam serial berdurasi panjang seperti Game of Thrones bisa menjadi masalah bagi seorang aktris. Apalagi saat karakter yang dimainkannya telah melebihi tujuan dari narasi mereka.

Salah satunya adalah karakter Margaery Tyrell, yang diperankan oleh Natalie Dormer. Beruntung, Margaery dinilai dimatikan di saat yang tepat.

Margaery adalah favorit penggemar karena kecantikan, kecerdasan, dan kepribadiannya yang menyenangkan. Tetapi pada musim 6, tidak banyak lagi yang bisa dieksplorasi dengan karakternya setelah dia menjadi permaisuri. Dengan Cersei Lannister masih hidup, nasib Margaery tidak terelakkan.

Showrunners Dan Weiss dan David Benioff membuat kejutan untuk Margaery dan beberapa karakter lain di episode final Game of Thrones Season 6. Dikalahkan oleh Cersei, Margaery terbunuh bersama saudara laki-lakinya, ayahnya, High Sparrow, dan lainnya ketika Great Sept of Baelor dihancurkan oleh api.

Eksekusi momen khusus ini membuat merinding dan membungkus kehidupan karakter yang selalu bertujuan untuk mengungguli orang-orang di sekitarnya, tetapi — pada akhirnya — kalah dalam permainan singgasana.

Namun, bagi Dormer, keluarnya dari serial pemenang penghargaan ini akhirnya menjadi anugerah.

Dormer, kala itu memang sangat ingin untuk dibebaskan dari Game of Thrones jauh sebelum kematian karakternya di Season 6. Hal itu dia ungkapkan selama wawancara dengan Entertainment Weekly . Dormer mengaku telah berdiskusi dengan showrunners Dan Weiss dan David Benioff saat berada di tengah-tengah syuting season 5.

Dengan berbagai proyek berbeda yang memanggil namanya, dia tidak ingin ada kesempatan yang dilewatikan. Dia tidak segera dilepaskan, tetapi Weiss dan Benioff memberi tahu dia bahwa dia akan segera tersedia untuk mengejar peluang lain.

Pada saat musim 6 bergulir, waktu kematian Margaery terasa tepat.

"Saya bak mendapat tiket emas di waktu yang tepat," Dormer berbagi dengan Variety . "Saya menonton musim pertama sebagai penggemar, datang di musim kedua, melakukan yang baik selama lima tahun tepat ketika pertunjukan itu memiliki ledakan yang luar biasa, dan kemudian saya keluar tepat waktu untuk menonton akhir dan duduk di sofa lagi."

Dengan pergi ketika dia melakukannya, Dormer menghindari reaksi penggemar yang sangat negatif terhadap musim terakhir acara tersebut.

Sementara akhir dari "Game of Thrones" bukan untuk semua orang, reaksi Dormer terhadap kesimpulannya ckup baik.

"Itu hampir akan menjadi tugas yang mustahil," kata Dormer kepada People . "Terlepas dari apa yang [Weiss dan Benioff] lakukan, untuk memuaskan tindakan ketiga untuk semua orang dalam waktu yang mereka miliki." (OL-1)