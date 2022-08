The 1975 Rilis Single Baru yang Berkisah Soal Indahnya Jatuh Cinta

GRUP band pop-rock asal Inggris, The 1975, merilis single terbaru bertajuk Happiness, yang mengisahkan tentang indahnya jatuh cinta dengan seseorang.

Dikutip dari Read Dork, Kamis (4/8), lagu Happyness memberikan pengalaman mendengarkan yang berbeda dari single The 1975 sebelumnya, Part of the Band, yang rilis bulan lalu.

Kedua lagu ini nantinya akan hadir di album mendatang The 1975, bertajuk Being Funny in a Foreign Language, yang akan diluncurkan pada 14 Oktober tahun ini.

Baca juga: Ini 3 Alasan MLTR Kembali Gelar Konser di Indonesia

Diproduksi bersama oleh pembuat hit pop Jack Antonoff, Happiness lahir dari sesi jamming yang cukup mendadak selama sekitar satu hari.

Vokalis The 1975 Matty Healy menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Zane Lowe bahwa lagu tersebut mencerminkan ciri dari band.

"Ada banyak hal dari kita di dalam lagu itu. Lagu itu tidak memiliki banyak struktur dan kami belum pernah melakukannya selama bertahun-tahun. Kami hanya ingin rekaman ini benar-benar seperti momen yang diabadikan dan tidak terlalu disusun dan bahkan melalui proses produksi sebanyak itu," kata Healy.

Bersamaan dengan perilisan Happiness, band ini juga mengumumkan tur Amerika Utara 2022 mereka, yang dimulai pada November dan mencakup 23 tanggal konser.

Konser akan digelar, termasuk di Madison Square Garden, New York dan The Kia Forum, Los Angeles. Tiket tersedia melalui prapemesanan khusus penggemar mulai Senin (8/8) dan penjualan untuk umum mulai Jumat (12/8).

Sebelum itu, mereka akan membuat comeback live mereka sebagai penampil utama di festival rock terbesar di Jepang, Summer Sonic 2022, yang berlangsung di Tokyo dan Osaka pada 20 dan 21 Agustus. (Ant/OL-1)