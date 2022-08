Diprotes Komunitas Penyandang Disbilitas, Beyonce Ganti Lirik Lagunya

BEYONCE akan menghilangkan istilah merendahkan bagi penyandang disabilitas dari lagunya yang berjudul Heated. Hal itu diungkapkan seorang juru bicara penyanyi itu, Senin (1/8), setelah lagu itu dikecam komunitas penyandang disabilitas.

Penyanyi Amerika Serikat (AS) itu akan merekam ulang lagu dari album terbarunya, Renaissance, yang menampilkan lirik, "Spazzin' on that ass, spazz on that ass."

"Kata itu, yang tidak digunakan dengan sengaja untuk menghina, akan diganti," ujar seorang juru bicara Beyonce melalui surel.

Ditulis bersama dengan rapper Kanada Drake, lagu dance itu menggunakan kata spaz untuk menggambarkan aksi kehilangan kendali.

Namun, komunitas disabilitas menggarisbawahi bahwa kata itu merupakan turunan dari kata spastic.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencehahan Penyakit (CDC), spasticity adalah gangguan bergerak yang mencakup otot yang kaku dan pergerakan yang tidak biasa. Spasticity dialami oleh 80% penderita cerebral palsy.

Juni lalu, penyanyi AS lainnya, Lizzo, merekan ulang lagu Grrrls untuk menghapus kata yang sama setelah diprotes komunitas penyandang disabilitas.

Juru kampanye penyandang disabilitas asal Australia Hannah Diviney menyebut penggunaan kata spazzin' oleh Beyonce terasa 'Bak tamparan di wajah bagi komunitas disabilitas setelah kami berhasil mendapat kemajuan dengan Lizzo."

"Saya rasa saya harus berjuang keras di industri musik untuk memastikan kata hinaan itu hilang dari musik," lanjutnya.

Album solo ketujuh Byeonce, Renaissance, dirilis Jumat (29/7), dan meraih tanggapan yang mayoritas positif. (AFP/OL-1)