DC League of Super-Pets Puncaki Box Office

FILM aninasi DC League of Super-Pets sukses meraup pendapatan sebesar US$32 juta, akhir pekan lalu untuk memuncaki Box Office Amerika Utara.

Film produksi Warner Bros, yang dibuat berdasarkan komik DC, Legion of Super-Pets, mengisahkan tentang anjing milik Superman, Krypto (alias Bark Kent), yang bekerja sama dengan seekor anjing shelter dan binatang lain untuk menyelamatkan hewa peliharaan yang disandera Lex Luthor.

DC League of Super-Pets menampilkan suara Dwayne Johnson, John Krasinski, Kate McKinnon, dan Keanu Reeves.

Posisi kedua ditempati oleh pemuncak Box Office pekan lalu, Nope. Film horor karya Jordan Peele yang dibitangi Daniel Kaluuya itu meraup pendapatan sebesar US$18,6 juta.

Di tempat ketiga ada film terbaru Marvel, Thor: Love and Thunder. Film aksi komedi itu menampilkan Chris Hemsworth sebagai Thor dan sukses meraup pendapatan sebesar US$13,1 juta.

Film animasi buatan Universal, Minions: The Rise of Gru, menduduki posisi keempat. Film teranyar dari serial Despicable Me itu meraup pendapatan sebesar US$10,9 juta.

Posisi kelima ditempat oleh Top Gun: Maverick. Film produksi Paramaount yang menampilkan Tom Cruise itu meraup pendapatan sebesar US$8,2 juta. (AFP/OL-1)