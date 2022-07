Urutan Film Marvel dari Awal hingga Doctor Strange 2

FILM Marvel Cinematic Universe (MCU) memiliki 30+ serial film yang memiliki jalan cerita terkait satu sama lain. Meskipun memiliki hubungan, sebagian orang mungkin akan kesulitan dalam menentukan urutan film Marvel.

Itu karena urutan film Marvel yang rilis tidak dilihat hanya berdasarkan dari tahunnya, tetapi berdasarkan hubungan ceritanya atau kronologi kejadiannya. Biar lebih paham simak urutan film Marvel berikut ini yang telah disesuaikan berdasarkan jalan ceritanya.

1. Captain America: The First Avenger (2011)

Captain America: The First Avenger menjadi urutan film Marvel pertama jika didasarkan pada kronologi ceritanya.

Film ini memiliki latar cerita pada 1941 saat dunia dalam pergolakan perang. Steve Rogers (Chris Evans) ingin melakukan bagiannya dan bergabung dengan angkatan bersenjata Amerika.

Namun, ia ditolak oleh militer karena perawakannya yang kurus, kecil, dan tampak lemah. Akhirnya, Steve mendapat kesempatan ketika ia diterima dalam program eksperimen yang mengubahnya menjadi seorang prajurit super bernama Captain America.

Di film ini kita bisa melihat penciptaan Steve Rogers sebagai super soldier. Bergabung bersama Bucky Barnes (Sebastian Stan) dan Peggy Carter (Hayley Atwell), Captain America memimpin perang melawan organisasi Hydra yang didukung Nazi. Dengan menonton ini, kita bakal tahu asal-usul Tesseract, yang kelak menjadi Infinity Stone.

2. Captain Marvel (2019)

Captain Marvel merupakan urutan film Marvel kedua dari sisi kronologi. Mengambil setting 1995, Captain Marvel ini berkisah tentang Carol Denver. Dia turun ke Bumi dan mengincar alien Skrull yang bisa berubah wujud.

Di film ini, kita bisa tahu kenapa Nick Furry bermata satu dan cara Nick Furry meminta bantuan pada Captain Marvel saat kedatangan Thanos ke bumi.

3. Iron Man (2008)

Film selanjutnya ditempati oleh Iron Man yang tayang pada 2008. Dari urutan film Marvel yang dilihat berdasarkan kronologi, film ini menempati deretan ketiga.

Pada film ini disajikan cerita awal Iron Man yang merupakan ide dari miliader jenius, yaitu Tony Stark (Robert Downey Jr.). Awalnya, dia diculik oleh sekelompok teroris yang menginginkan sistem senjata tercanggih buatannya.

Namun, karena kegeniusannya Tony Stark berhasil membuat baju zirah yang kelak membuatnya dikenal sebagai Iron Man.

4. Iron Man 2 (2010)

Pada film Iron Man 2, Tony Stark berhadapan dengan pemerintah yang meminta teknologinya untuk dikuasai negara karena dianggap cukup berbahaya. Film ini juga mengungkap ada Avenger lain yaitu Black Widow dan War Machine.

5. Incredible Hulk (2008)

Di film ini kita akan melihat Bruce Banner sesungguhnya sebagai The Hulk yang kabur dari General Thunderbolt Ross dan militer AS yang menganggapnya sebagai ancaman. Awalnya, film ini diperankan oleh Edward Norton tetapi diganti oleh Mark Ruffalo pada 2012 hingga sekarang.

6. Thor (2011)

Film ini mengisahkan Thor (Chris Hemsworth) yang diasingkan ke Bumi oleh ayahnya yang bernama Odin. Lalu, dia pun berusaha kembali ke asalnya.

Pengasingan dirinya ini berkaitan dengan sang adik yaitu Loki. Loki juga nanti punya peran penting di kelanjutan cerita film Marvel Cinematic Universe.

7. The Avengers (2012)

Di urutan film Marvel ketujuh berdasarkan kronologi ada film The Avengers yang rilis 2012. Beberapa jagoan di film Marvel tergabung dalam satu tim yaitu Avengers. Di awal film, musuh yang harus mereka lawan ialah Loki (Tom Hiddleston). Adik dari Thor ini berhasil menguasai Tesseract yang dibantu oleh rombongan alien yang ternyata merupakan bagian dari kaumnya sendiri.

8. Iron Man 3 (2013)

Kembali dengan kisah Iron Man, film ini menempati urutan film Marvel selanjutnya. Tidak semua jagoan selamanya akan tampil hebat. Di film ini kita akan melihat titik rapuh dari Iron Man.

Meski semuanya sudah dia miliki, ada kejadian saat dia cukup terpukul dan memengaruhi mentalnya. Tony kemudian terobsesi untuk membuat pasukan berbaju zirah yang dikomandoi dirinya. Film ini juga menarik karena ditambah konfliknya dengan Pepper Pots (Gwyneth Paltrow).

9. Thor: The Dark World (2013)

Dalam film ini, Thor menangani semua sisa kehancuran yang disebabkan oleh adiknya di daerah kekuasaan Asgard.

Di sini, kita akan melihat perebutan senjata dengan elemen Aether yang kelak menjadi salah satu Infinity Stone.

10. Captain America: The Winter Soldier (2014)

Setelah membantu Avengers, Steve Rogers resmi bergabung dengan Shield. Namun ada beberapa tokoh mencurigakan di balik Shield. Ia pun bertemu dengan sahabatnya yang ia kira telah mati beberapa tahun lalu, yaitu Winter Soldier atau Bucky (Sebastian Stan).

11. Guardian of The Galaxy (2014)

Guardian of The Galaxy merupakan film yang cukup penting karena juga menampilkan salah satu Infinity Stone.

Dengan rakun yang bisa bicara, Rockets, dan pohon bernama Groot, Guardian of the Galaxy berhasil menawarkan atmosfer lebih berwarna di MCU. Meski lawannya ialah Ronan the Accuser, MCU mulai secara gamblang menampilkan Thanos yang kelak menjadi tokoh paling penting dalam rangkaian film Marvel selanjutnya.

12. Guardian of The Galaxy Vol. 2 (2017)

Peter Quill atau Star Lord (Chris Pratt) dan Guardians of the Galaxy lain disewa oleh Sovereign yang merupakan ras alien. Tujuannya mendapatkan kembali baterai mereka yang dicuri dengan imbalan akan mendapatkan Nebula, anak buah Ronan yang merupakan tahanan. Setelah menyelesaikan misinya, Rocket secara diam-diam mengambil beberapa baterai miliki Sovereign yang pada akhirnya mereka pun dikejar-kejar oleh pasukan Sovereign.

13. Avengers: Age of Ultron (2015)

Avengers kembali berkumpul untuk melawan AI bernama Ultron buatan Tony Stark dan Bruce Banner yang berubah jadi bencana. Film ini juga memperkenalkan beberapa karakter penting, yaitu The Scarlet Witch (Elizabeth Olson), Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson), dan Vision (Paul Bettany) yaitu versi fisik Jarvis, AI, yang selalu setia menemani Iron Man.

14. Ant-Man (2015)

Tidak selalu jagoan itu bertubuh besar, ada juga yang begitu mungil, yaitu Ant-Man. Film ini pun masuk ke urutan film Marvel selanjutnya. Film ini dibintangi Paul Rudd, penjahat kelas teri, yang direkrut Hank Pym (Michael Douglas) untuk menggunakan baju Ant-Man, agar teknologi tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah.

15. Captain America: Civil War (2016)

Selain menampilkan Avengers, ada tambahan karakter Black Panther (Chadwick Boseman) dan Spider-Man (Tom Holland) di film ini. Captain America kembali menunjukkan sisi emosionalnya terhadap sahabat baiknya, Bucky Barnes, yang diklaim bertanggung jawab atas peledakan di kantor PBB, yang membuat ayah Black Panther tewas. Akibatnya para Avengers terbagi dalam dua kubu, yang pro dan kontra dengan Captain America.

16. Spider-Man: Homecoming (2017)

Fim ini dibintangi Tom Holland dan harus diakui karakter yang dimainkannya sangat merepresentasikan versi komik Spider-Man khas anak SMA yang ceroboh. Spider-Man harus melawan The Vultures (Michael Keaton) yang mengumpulkan barang-barang alien bekas pertempuran New York sebagai senjata.

17. Doctor Strange (2016)

Film ini membawa kesegaran tersendiri dalam daftar urutan film Marvel karena menampilkan kekuatan yang unik dan berbeda dari jagoannya. Stephen Strange ialah ahli bedah terkenal di dunia.

Namun, kecelakaan membuat tangannya terluka parah dan tidak bisa berfungsi seperti sedia kala. Dalam perjalanan menemukan obat untuk menanganinya, dia menemukan kekuatan magis kuno yang bisa digunakan untuk kebaikan. Di film ini kita bakal melihat kekuatan salah satu Infinity Stone, yaitu Time Stone.

18. Black Panther (2018)

Black Panther akhirnya diperkenalkan secara khusus di film ini. T'Challa langsung menjadi karakter favorit pecinta film Marvel Cinematic Universe. Di film ini, dia harus melawan Eric Killmonger yang merupakan villain hasil dari kesalahan ayahnya di masa lalu.

19. Thor: Ragnarok (2017)

Thor: Ragnarok jadi urutan film Marvel selanjutnya berdasarkan kronologi. Film ketiga Thor ini menampilkan Hella. Pascakematian Odin, Hella saudari Thor yang sudah lama hilang ingin merebut tahta Asgard.

20. Ant-Man and The Wasp (2018)

Kisah Scott Lang berlanjut setelah di Civil War dia memihak Captain America. Akibatnya dia harus menjalani hukuman sebagai tahanan rumah dan tidak bisa bertemu dengan Hank Pym dan anaknya, Hope.

Di film ini, terdapat konflik ibu Hope yang berada di Quantum Realm, yaitu dunia yang tidak mengenal ruang dan waktu. Tempat itu bisa membuat seseorang terjebak selamanya.

21. Black Widow (2021)

Black Widow akhirnya mendapatkan satu film sendiri. Film terbaru Marvel Black Widow ini berkisah tentang masa pengasingan Natasha Romanov setelah film Captain America: Civil War, tetapi sebelum film Infinity War.

Bersama dengan serial WandaVision, The Falcon, The Winter Soldier, dan Loki, Black Widow masuk dalam Phase 4 di MCU.

22. Avengers: Infinity War (2018)

Thanos akhirnya turun tangan sendiri ke Bumi untuk menemukan semua Infinity Stones setelah mendapatkan Power Stone dari Planet Xandar. Thanos akhirnya berhasil memusnahkan separuh umat manusia, termasuk sebagian Avengers, dalam peristiwa yang dikenal sebagai The Blip.

23. Avengers: Endgame (2019)

Endgame punya setting setelah bencana yang disebabkan Thanos. Para Avengers yang masih hidup berusaha memutar balik waktu agar The Blip tidak terjadi dengan memanfaatkan Quantum Realm Ant-Man, yang ternyata punya kemampuan seperti mesin waktu.

Di film ini, peran Doctor Strange sangat signifikan karena dia yang menguasai kekuatan sihir dan bisa memutar balik waktu berkat pengalamannya dengan Time Stone. Film ini jadi ajang reuni sekaligus perpisahan para Avengers.

24. Spider-Man: Far From Home (2019)

Mulai dari film ini sampai daftar selanjutnya merupakan urutan film Marvel setelah Endgame. Setelah The Blip, banyak peristiwa yang terjadi pada dunia, termasuk para jagoan Marvel.

Beberapa diabadikan dalam series, seperti WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, hingga Loki. Namun, Spider-Man: Far From Home jadi film feature pertama yang menggambarkan keadaan setelah para jagoan berhasil dihidupkan kembali sekaligus urutan film Marvel terakhir di Phase 3.

Kali ini Spider-Man harus melawan Mysterio (Jake Gyllenhaal) yang membutuhkan bantuan untuk melawan Elementals.

25. Eternals (2021)

Film Marvel Studio yang berjudul Eternals, menghadirkan kisah sekelompok pahlawan dari luar angkasa yang telah melindungi Bumi sejak awal peradaban manusia.

26. Spider-Man: No Way Home (2021)

Dari sisi kronologi, ini merupakan urutan film Marvel selanjutnya. Pada serial film ini, Peter Parker (Tom Holland) mengalami kegelisahan akibat fitnah yang ia terima dari Mysterio.

Untuk memperbaiki keadaan, ia menghubungi Doctor Strange dengan tujuan meminta bantuan Strange agar dapat merapalkan mantra guna membuat masyarakat lupa akan Spider-Man. Namun, akibat kesalahan mantra, hal tersebut malah berdampak pada keselamatan Bumi yakni terbukanya batas lintas semesta, sehingga makhluk lain di luar waktu mendatangi masa tersebut dan mengejar-ngejar Peter.

27. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness merupakan sekuel dari Doctor Strange (2016) dan film ke-28 dari Marvel Cinematic Universe (MCU). Film ini menceritakan tentang America Chavez dan Defender Strange yang dikejar oleh iblis di dalam ruang antarsemesta sambil mencari Kitab Vishanti.

Strange terbunuh dan Chavez secara tidak sengaja membuat portal yang membawa dirinya dan mayat Strange menuju Earth-616, tempat Strange versi semesta tersebut menyelamatkan Chavez dari iblis gurita dengan bantuan dari Sorcerer Supreme, Wong. Chavez menjelaskan bahwa iblis tersebut memburunya karena ia memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan multisemesta.

28. Thor: Love and Thunder (2022)

Thor: Love and Thunder merupakan sekuel langsung dari Thor: Ragnarok (2017) dan film ke-29 dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Film ini mengisahkan tentang Thor yang harus kembali beraksi dan merekrut Valkyrie, Korg, dan Jane Foster untuk menghentikan Gorr the God Butcher yang bertujuan melenyapkan seluruh dewa.

29. Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 menjadi sekuel Guardians of the Galaxy (2014) dan Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), yang juga menjadi film ke-32 di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Urutan film Marvel berdasarkan tahun rilis

Jika Anda ingin menyaksikan film Marvel berdasarkan tahun rilis, cara ini bisa menjadi alternatif menyenangkan. Anda dapat menjadi saksi film itu telah berevolusi terutama dalam hal efek khusus. Di sisi lain, Anda mungkin kesulitan dalam memahami alur ceritanya.

Berikut ini daftar film Marvel berdasarkan tahun rilis seperti dikutip dari Thewrap:

1. Iron Man (2008)

2. The Incredible Hulk (2008)

3. Iron Man 2 (2010)

4. Thor (2011)

5. Captain America: The First Avenger (2011)

6. Marvel’s The Avengers (2012)

7. Iron Man 3 (2013)

8. Thor: The Dark World (2013)

9. Captain America: The Winter Soldier (2014)

10. Guardians of the Galaxy (2014)

11. Avengers: Age of Ultron (2015)

12. Ant-Man (2015)

13. Captain America: Civil War (2016)

14. Doctor Strange (2016)

15. Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

16. Spider-Man: Homecoming (2017)

17. Thor: Ragnarok (2017)

18. Black Panther (2018)

19. Avengers: Infinity War (2018)

20. Ant-Man and the Wasp (2018)

21. Captain Marvel (2019)

22. Avengers: Endgame (2019)

23. Spider-Man: Far From Home (2019)

24. Black Widow (2021)

25. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

26. Eternals (2021)

27. Spider-Man: No Way Home (2021)

28. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). (OL-14)