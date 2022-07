Season Enam Rick and Morty akan Tayang pada 5 September

ADULT Swim, pemimpin untuk animasi dewasa, mengumumkan episode terbaru dari serial komedi yang dua kali memenangkan penghargaan Emmy, Rick and Morty, akan tayang secara global dan di berbagai multiverse. Di Indonesia, Season 6 Rick and Morty dapat ditonton secara streaming pada hari yang sama dengan di Amerika Serikat (AS) mulai 5 September di HBO GO.

“Cukup sulit mengungkap dampak dari Rick and Morty. Lebih dari sekedar sebuah tayangan terkenal, namun juga telah menjadi sebuah fenomena global,” kata President Adult Swim and Cartoon Network Michael Ouweleen. “Seiring persiapan kami meluncurkan season yang nantinya akan menjadi ikonik, kami akan menghadirkan kepada para penggemar cara unik untuk ambil bagian dalam keseruannya – jadi tunggu info selanjutnya.”

Rick and Morty merupakan serial komedi animasi terkenal di Adult Swim berdurasi setengah jam yang memenangkan penghargaa Emmy.

Rick and Morty berkisah tentang sosok ilmuwan jenius sosiopat yang mengajak cucu pemalunya dalam petualangan sangat berbahaya mengelilingi alam semesta.

Rick Sanchez tinggal bersama keluarga Beth, puterinya dan terus-menerus mengajak dia, menantunya Jerry, cucunya Summer, dan Morty dalam petualangan antargalaksi.

Di AS, Rick and Morty menjadi komedi nomor satu di seantero tayangan kabel Amerika pada 2017, 2019, dan 2021.

Hingga saat ini, Rick and Morty telah ditonton lebih dari 10 miliar kali secara global, baik secara linear, digital dan streaming.

Dalam versi Bahasa Inggris-nya, Rick and Morty dibintangi Justin Roiland, Sarah Chalke, Chris Parnell, dan Spencer Grammer.

Serial ini diciptakan oleh Dan Harmon (Community) dan Justin Roiland, yang juga menjadi executive producer. (RO/OL-1)