Transition, Album Baru Ghaniyya Ghazi

PENYANYI Ghaniyya Ghazi meluncurkan album terbarunya yang bertajuk Transition.

Ghaniyya mengatakan album Transition adalah rangkuman dari kisah transisi dalam kehidupan pribadinya.

Menurutnya, album tersebut dapat membuat suasana menjadi lebih hidup, gloomy, deep, penuh kebahagiaan, dan eksentrik.

Baca juga: Vidi Aldiano Ciptakan Lagu untuk Sang Istri

"Album ini adalah album yang berisi transisi kehidupanku, itulah kenapa warnanya berbeda-beda. Dan aku harap, orang yang mendengarkan album ini paling tidak bisa relate ke satu atau lebih lagu yang kusajikan," kata Ghaniyya dikutip dari siaran pers, Jumat (29/7).

Transition terdiri dari delapan lagu, termasuk lagu dengan judul Transition, They Know Nothing, DoDoDo, If You're Not Into Her, Going Back To, dan We Were Cool Together.

Ketika ditanya mengenai genre musik favorit yang menjadi inspirasinya, Ghaniyya mengaku senang mendengarkan semua jenis musik.

"Aku suka sekali mendengarkan semua jenis musik yang cocok di telingaku. Itu jugalah yang membuat album ini terasa beraneka ragam karena aku memang tidak mengotak-ngotakkan laguku," kata Ghaniyya.

"Aku mungkin bisa merangkum musikku sebagai musik alternatif, karena musikku bisa mengarah ke alternatif R&B, pop, rock, dan macam-macam," lanjut dia.

Setelah merilis Transition, Ghaniyya berjanji akan terus konsisten menghadirkan karya-karya terbaru sambil dirinya menyelesaikan studi di Berklee College of Music, Amerika Serikat.

Album Transition milik Ghaniyya sudah dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital di Indonesia. (Ant/OL-1)