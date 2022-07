Park Bo Young akan Tampil di Drama Korea Terbaru Netflix

AKTRIS Park Bo Young akan membintangi drama Korea asli Netflix terbaru berjudul Daily Dose of Sunshine bersama Yeon Woo Jin, Jang Dong Yoon, dan Lee Jung Eun.

The Korea Times, Jumat (28/7) melansir drama tersebut akan disutradarai oleh Lee Jae Gyu, yang sebelumnya menggarap drama zombie populer, All of Us Are Dead.

Diadaptasi dari webtoon dengan judul sama karya Lee Ha Ra, Daily Dose of Sunshine menceritakan kehidupan orang-orang di bangsal psikiatri. Lee menulis cerita tersebut berdasarkan pengalaman nyatanya sebagai perawat psikiatri.

Baca juga: Song Hye Kyo Reuni dengan Penulis Descendants of the Sun di The Glory

Skenario drama ditulis oleh Lee Nam Gyu, yang sebelumnya dikenal karena menulis drama The Light in Your Eyes (2019) yang menyentuh hati.

Park Bo Young berperan sebagai perawat bernama Jung Da-eun yang baru dipindahkan ke bangsal psikiatri. Saat dia mulai nyaman dengan pekerjaan barunya, dia banyak mendengar berbagai cerita yang dari para pasien di sana.

Yeon Woo Jin berperan sebagai seorang proktologis bernama Dong Go Yoon. Kemudian, Jang Dong Yoon berperan sebagai sahabat Da Eun, Song Yu Chan.

Sementara Lee Jung Eun berperan sebagai Song Hyo Shin, kepala perawat yang sudah dianggap ibu oleh para perawat di bangsal. (Ant/OL-1)