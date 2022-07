Sehun EXO Bintangi Serial Drama Korea

SALAH satu anggota grup K-Pop EXO, Sehun, akan membintangi drama romansa remaja Korea terbaru yang berjudul All That We Loved.

Dikutip dari The Korea Times, Kamis (28/7), dalam drama tersebut, Sehun akan berperan sebagai Go Yoo, pemuda berusia 18 tahun yang pandai bermain basket. Dia bersahabat dengan Joon Hee, seorang siswa populer di sekolah.

Suatu hari, Go Yoo mendonorkan ginjalnya untuk Joon Hee. Namun setelah proses transplantasi, Joon Hee mengalami sindrom sel memori di mana sifat dan ingatan pendonor organ turun ke penerima donor.

All That We Loved akan menyajikan kisah cinta segitiga antara Go Yoo, Joon Hee, dan seorang gadis misterius bernama Han So-yeon. Han So-yeon merupakan siswa baru yang tidak mau berbaur dengan teman-teman sekolahnya.

"Drama ini akan menjadi drama remaja baru yang juga menampilkan unsur cerita misteri," kata stasiun televisi Tving dalam pernyataannya.

Karakter Joon Hee akan diperankan Jo Joon-young, sementara Han So-yeon akan diperankan oleh Jang Yeo-bin. All That We Loved dijadwalkan tayang perdana pada 2023. (Ant/OL-1)