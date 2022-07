Ariel NOAH Mengaku Hobi Belanja Daring

TREN belanja daring lewat lokapasar kian berkembang saat pandemi karena orang-orang tidak bisa leluasa bepergian, Ariel NOAH adalah salah seorang di antaranya.

Vokalis bernama lengkap Nazril Irham ini mengaku suka belanja daring, bahkan sebelum pandemi melanda, karena lebih praktis. Metode belanja daring juga cocok untuk dirinya yang tidak bisa bepergian ke sembarang tempat karena dapat menimbulkan kerumunan penggemar yang menyemut.

"Pas pandemi tambah-tambah (sering belanja) karena gabut (tidak ada kerjaan) diam di rumah, biasanya (pergi) keliling-keliling. Apalagi gue kalau diam, ada saja yang mau dikerjakan," kata Ariel, dikutip Kamis (28/7).

Baca juga: Ariel NOAH Enggan Paksakan Sang Putri Ikut Jejaknya sebagai Musisi

Akhir-akhir ini, penyanyi kelahiran 16 September 1981 itu gemar membeli alat-alat do it yourself, yang dipakai untuk merakit aneka perabotan. Pipa besi, kayu, sampai serat karbon dia pesan untuk dikirim langsung ke rumah.

Selama pandemi, Ariel menyadari bahwa ada banyak kebutuhan yang dijual secara daring dan bisa diantar langsung ke rumah, termasuk pembeli seperti dirinya yang ingin membuat berbagai benda sendiri di rumah.

"Saya sedang membuat stand mikrofon sendiri, biar enggak sama dengan orang lain," kata Ariel yang sedang memesan torch untuk memanaskan besi.

Hobinya ini dijalani secara otodidak dan kerap dipamerkan di akun YouTube, meski ia berseloroh hanya hasil yang sukses yang akhirnya akan diunggah ke platform tersebut.

Bicara soal barang paling tidak lazim yang diantar dengan roda dua, Ariel mengaku pernah membeli kursi kerja yang tidak disangka-sangka bisa dikirimkan secara instan dengan motor.

Sempat penasaran bagaimana cara pengemudi mengangkut pesanannya dengan motor, akhirnya Ariel bisa melihat sendiri cara paketnya dikirimkan.

"Paling besar dan agak aneh saya pesan adalah kursi, pas dicek pengiriman saya kira enggak bisa instan, ternyata bisa. Saya tes pesan, ternyata bisa ditaruh di belakang (pengemudi)," katanya seraya tertawa kecil. (Ant/OL-1)