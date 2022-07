Season Terbaru Industry Tayang di HBO Mulai 2 Agustus

SERIAL drama HBO Industry, hasil karya Mickey Down dan Konrad Kay, memulai debutnya berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS) pada 2 Agustus 2022 pukul 8.00 WIB di HBO dan HBO GO, dengan penayangan ulang pada hari yang sama pukul 21.00 WIB di HBO. Episode selanjutnya akan hadir setiap Selasa.

Industry memberikan pandangan dari orang dalam tentang kotak hitam keuangan tingkat tinggi, mengikuti perjalanan sekelompok banker muda membentuk identitas mereka di tengah besarnya tekanan dari lingkungan serta ancaman kehidupan seks dan obat terlarang dalam lingkungan kantor bank internasional Pierpoint & Co's di London.

Di Season 2, para lulusan ini tidak lagi diperbolehkan bersembunyi di balik ijazah kelulusan. Pasar tengah merebak, karyawan Pierpoint kembali bekerja atau permintaan menjadikan lantai perdagangan kian bergairah dan menimbulkan ketakutan.

Manajemen baru dari AS akan menambah bahan bakar – memberi suntikan energi lintas samudra Atlantik yang akan memantik semangat setiap karyawan.

Kini, Harper (Herrold), Yasmin (Abela), dan Robert (Lawtey) harus mengendalikan bisnis baru dan membuat aliansi baru baik di dalam maupun di luar kantor ketika Pierpoint dan para banker junior melihat setiap kesempatan di masa pasca-covid-19.

Setelah menggambarkan hampir semua posisi di Pierpoint & Co., season kedua Industry menggambarkan setahun setelah memuncaknya pandemi dan para bintang yang kembali hadir “Para Lulusan” Myha’la Herrold sebagai Harper Stern, Marisa Abela sebagai Yasmin Kara-Hanani, Harry Lawtey sebagai Robert Spearing, dan David Jonsson sebagai Gus Sackey; serta sosok “Management” Ken Leung sebagai Eric Tao, dan Conor MacNeill (Artemis Fowl) sebagai Kenny Kilblane.

Yang membuat status quo di Pierpoint & Co. beberapa pemeran tetap di season ini – Alex Alomar Akpobome sebagai Danny Van Deventer, bocah ajaib yang menjadi Executive Director dari kantor New York, Indy Lewis sebagai Venetia Berens, hasil rekrut Yasmindari Foreign Exchange Sales Desk, dan Katrine de Candole sebagai Celeste Pacquet.

Jay Duplass membintangi peran hedge fund manager yang terkenal Jesse Bloom, Sonny Poon Tip sebagai puteranya Leo Bloom, dan Adam Levy sebagai ayah Yasmin yang playboy Charles Hanani.

Pemeran lainnya yang kembali hadir antara lain Sarah Parish sebagai Nicole Craig, Nicholas Bishop sebagai Maxim Alonso, Sagar Radia sebagai Rishi Ramdani, Mark Dexter sebagai Hilary Wyndham, dan Caoilfhionni Dunne sebagai Jackie Walsh.

Industry diciptakan, ditulis dan dengan executive producer Mickey Down dan Konrad Kay; dengan penulis dan executive producer Jami O’Brien. Serial ini merupakan produksi Bad Wolf Production untuk HBO/BBC dan dengan executive producer Jane Tranter, David P. Davis, Ryan Rasmussen, dan oleh Ben Irving untuk BBC; diproduksi oleh Edo Ferretti. Penulis tambahannya antara lain Matthew Barry, Zara Meerza, Joseph Charlton dan Charly Evon Simpson. Dengan sutradara antara lain Birgitte Stærmose, Isabella Eklöf dan Caleb Femi. (RO/OL-1)