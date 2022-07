Joko Anwar tidak Pasang Target Penonton untuk Pengabdi Setan 2

Meskipun tiket pre-sale special screening IMAX "Pengabdi Setan 2: Communion" sudah hampir terjual habis, Joko Anwar selaku penulis dan sutradara film tersebut mengaku tak akan memasang target penonton.

"Kalau ditanya target kita apa, tidak pernah target kita angka penonton. Karena itu adalah target yang sia-sia dan maya, semu gitu," jelas Joko saat dijumpai di Gandaria City XXI, Senin.

"Karena kita tidak bisa mencapai target angka penonton tanpa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan apa? Berbuat sebaik-baiknya untuk capaian teknis dan estetika dalam film yang kita lakukan. Itu sih," tambahnya.

Lebih lanjut, Sunil Soraya selaku Produser dari "Pengabdi Setan 2" mengatakan bahwa terdapat kenaikan harga dalam penjualan tiket IMAX film tersebut. Sunil menjelaskan, kenaikan harga tersebut dikarenakan proses digital remastering yang cukup memakan biaya produksi.

"Mengenai harga, memang IMAX kita ada kenaikan sedikit. Karena memang proses DMR (Digital Remastering) juga cukup memakan biaya. Jadi itu salah satu alasannya kenapa harganya agak berbeda," kata Sunil.

"Tapi kalau regular yang biasa, kita nggak main harga. Jadi tetap harga normal buat semua penonton. Jadi nanti tanggal 4 main juga di IMAX. Tapi ada special screening IMAX di tanggal 30 Juli," imbuhnya.

Special screening IMAX "Pengabdi Setan 2: Communion" akan dihadirkan di seluruh IMAX di Indonesia yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Surabaya dan Medan.

Untuk di Jakarta, special screening akan hadir di Gandaria City IMAX seharga Rp105.000 dan Kelapa Gading IMAX seharga Rp115.000. Tiket tersebut sudah dapat dipesan mulai hari ini melalui aplikasi online.

Special screening "Pengabdi Setan 2: Communion" akan tayang tanggal 30 Juli pukul 21:45 WIB. Film tersebut juga akan tayang resmi di seluruh bioskop Indonesia tanggal 4 Agustus 2022.

"Kami sudah tidak sabar untuk menyuguhkan kerja keras kami kepada para penonton. Film "Pengabdi Setan 2: Communion" akan menghibur bukan hanya penonton film pertamanya, tapi juga mereka yang belum menonton sebelumnya," tutup Tia Hasibuan selaku Produser dari Come and See Pictures. (Ant/OL-12)