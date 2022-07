Ini Urutan Film di MCU Fase 5

MARVEL Studios di ajang internasional Comic-Con San Diego 2022 telah mengumumkan serangkaian film maupun serial terbaru untuk fase 5 dengan periode tayang 2023-2024 untuk melanjutkan garis waktu jagad Marvel Cinematic Universe (MCU).

Satu hal yang pasti untuk fase 4, Marvel Studios berjanji menyuguhkan film Black Panther: Wakanda Forever, yang akan tayang pada akhir 2022.

Membuka fase 5, film Ant-Man & The Wasp: Quantumania disiapkan untuk tayang pada 17 Februari 2023.

Lalu bagaimana kelanjutan linimasa yang akan hadir di fase lima, berikut selengkapnya mengutip The Verge, Senin (25/7).

Ant-Man & The Wasp: Quantumania

Film ini tetap menghadirkan karakter Scott Lang (Paul Rudd) dan Hope (Evangeline Lilly) untuk membawa penonton lebih dalam mengenal Quantum Realm yang misterius.

Untuk Anda yang menantikan karakter antagonis baru, dalam film ini akan diperkenalkan karakter Kang the Conqueror dan dijanjikan membuat film garapan sutradara Peyton Reed itu semakin layak dinanti.

Film ini dijadwalkan tayang 17 Februari 2023.

Secret Invasion

Siapa yang merindukan tokoh Nick Fury sang penggagas Avengers? Ia dipastikan kembali dalam Secret Invasion.

Secret Invasion nantinya akan disiapkan dalam bentuk serial di Disney Plus dengan berpusat pada Nick Fury (Samuel L.Jackson) dan Maria Hill (Cobie Smulders) menangani konflik terkhusus dengan skrulls.

Skrulls, yang digambarkan dalam Captain Marvel memiliki kemampuan mengubah bentuk diri menyerupai objek yang ditargetkan termasuk manusia.

Serial ini digambarkan Smulders masuk ke dalam genre thriller karena nantinya penonton akan dibawa dalam kebingungan membedakan manusia dan bukan manusia.

Serial ini akan tayang di musim semi 2023.

Guardian of the Galaxy Vol.3

Setelah sempat mencuri perhatian lewat Thor: Love and Thunder, para penjaga luar angkasa yaitu Star-Lord (Chris Pratt), Rocket Racoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), dan anggota lainnya akan hadir kembali dalam Guardian of the Galaxy Vol.3.

Kali ini, film Guardian of the Galaxy Vol.3 akan mengisahkan latar belakang Gamora masa kini yang telah menjadi pemimpin Ravagers.

Tidak hanya itu, penonton juga akan disuguhkan kisah terciptanya Rocket Racoon serta pengenalan karakter baru yaitu Adam Warlock (Will Poulter).

Film Guardian of the Galaxy Vol.3 disiapkan tayang 5 Mei 2023.

The Marvel, Echo, Loki musim 2

Untuk serial Echo dan Loki musim kedua saat ini dipastikan tengah memasuki tahapan produksi dan disiapkan tayang pada musim panas 2023.

Sementara untuk The Marvel dipastikan tayang pada 28 Juli 2023 dan mungkin juga terhubung dengan serial yang baru-baru ini dirilis Disney Plus yaitu Ms. Marvel.

Ironheart

Ironheart termasuk dalam salah satu karakter pahlawan super baru yang diperkenalkan Marvel Studios, karakter bernama asli Riri Williams itu akan diperankan oleh Dominique Thorne.

Riri Williams akan debut di film penutup fase 4 yaitu Black Panther: Wakanda Forever.

Nantinya karakter Ironheart akan dikupas lebih jauh dalam bentuk suguhan serial pada musim gugur 2023.

Agatha: Coven of Chaos

Masih ingat karakter Agatha dari serial WandaVision;? Kali ini, karakter yang diperankan Kathryn Hahn itu akan mendapatkan panggung khusus untuk dirinya sendiri.

Sebelumnya memang Marvel pernah mengungkapkan Agatha akan memiliki serial khusus, namun nampaknya di fase 5 terjadi perubahan dari segi judul dari yang sebelumnya Agatha:House of Harkness menjadi Agatha: Coven of Chaos.

Serial ini akan tayang di Disney Plus pada musim dingin 2023.

Captain America: New World Order

Akhirnya yang dinantikan Captaian America akan kembali mengisi jagad pahlawan super Marvel kembali.

Karakter yang kini diperankan oleh Sam Wilson (Anthony Mackie) itu disiapkan memiliki film khusus yang tayang perdana 3 Mei 2024.

Daredevil: Born Again

Matt Murdock (Charlie Cox) akhirnya secara resmi terhubung dengan MCU dengan serial bertajuk Daredevil: Born Again.

Serial ini akan tayang di Disney Plus pada musim semi 2024 dengan kisah baru mengadaptasi karya Frank Millar.

Thunderbolt

Thunderbolts dalam komik Marvel dikenalkan sebagai tim antihero yang dibesut oleh karakter bernama Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis Dreyfus).

Nampaknya film ini akan mengambil kisah yang sama dan disiapkan rilis pada 26 Juli 2024. (Ant/OL-1)