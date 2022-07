Mini Album ITZY, Checkmate, Debut di Posisi Delapan Billboard 200

GIRL grup K-Pop ITZY meraih posisi 10 besar pertamanya di tangga (chart) album utama Billboard Amerika Serikat (AS) lewat mini album (EP) kelima mereka, yang berjudul Checkmate.

"Checkmate dari ITZY debut di No. 8 di Billboard 200, menjadikan grup kuintet asal Korea Selatan itu meraih 10 besar pertama mereka," kata Billboard, Minggu (24/7) waktu setempat.

Sebagai informasi, Billboard 200 menerbitkan peringkat album paling populer secara mingguan di AS yang diukur dengan satuan unit setara album (equivalent album unit/EAU) terdiri dari penjualan album fisik dan catatan penjualan digital lainnya.

Yonhap, Senin (25/7), melansir Checkmate memperoleh 33.000 EAU sejak dirilis pada 15 Juli, dengan penjualan album fisik mencapai 31.000 kopi.

Billboard mengatakan 98% dari penjualan album minggu pertama didominasi oleh bentuk CD, sementara 2% lainnya berupa penjualan dalam bentuk digital.

Album ITZY yang sebelumnya berada di peringkat tertinggi adalah album studio pertama mereka berjudul Crazy in Love, yang mencapai posisi ke-11 setelah dirilis pada September tahun lalu.

Checkmate sendiri terdiri dari tujuh lagu, termasuk single utama Sneakers dengan lirik yang mendorong dan mengajak pendengar untuk berlari sejauh mungkin tanpa ragu layaknya menggunakan sepatu kets.

Mulai bulan depan, kuintet K-pop ini akan mengadakan tur di kota-kota AS untuk pertama kalinya.

Setelah memulai tur di Seoul, Korea Selatan, pada 6-7 Agustus, grup ini akan terbang ke AS untuk konser di Los Angeles, Phoenix, Dallas, Houston, Atlanta, Chicago, Boston, dan New York hingga 13 November.

Menurut agensi, tiket konser di AS itu terjual habis segera setelah periode penjualan dibuka.

Memulai debutnya pada 2019, girl group itu secara aktif bepergian antara Korea Selatan dan Jepang. Mereka dikenal melalui lagu-lagu seperti Dalla Dalla, ICY, Wannabe, Not Shy, In the Morning, dan lagu-lagu hit lainnya.

Sebelum Checkmate, ITZY juga telah mencapai popularitas di AS dengan album studio Crazy in Love mencapai peringkat kesebelas di Billboard 200 dan EP keempat Guess Who memulai debut di peringkat 148, April tahun lalu. (Ant/OL-1)