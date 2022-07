Nope Puncaki Box Office 

FILM horor produksi Universal, Nope, sukses memuncaki Box Office Amerika Utara, mengalahkan film superhero Marvel, Thor, setelah meraup pendapatan sebesar US$44 juta.

Film misteri invasi alien itu menampilkan sebuah keluarga kulit hitam yang berusaha bertahan hidup di sebuah peternakan kuda di California.

Nope merupakan film teranyar karya sutradara Jordan Pelle, yang filmnya Get Out pada 2017 sukses mencuri perhatian.

"Ini adalah hasil luar biasa untuk sebuah film horor," ujar pengamat Box Office David A Gross.

Film yang dibintangi Daniel Kaluuya itu sukses menggusur Thor: Love and Thunder ke posisi kedua setelah memuncaki Box Office selama dua pekan.

Film superhero teranyar Marvel, yang kembali menampilkan Chris Hemsworth sebagai Thor itu, sukses meraup pendapatan sebesar US$22,1 juta untuk raihan total dari berbagai penjuru dunia sebesar US$276 juta.

Posisi ketiga ditempati oleh Minnions: The Rise of Gru. Film teranyar dari serial Despicable Me itu meraup pendapatan sebesar US$17.7 juta.

Film Where the Crawdads Sing turun satu posisi ke posisi empat. Film adaptasi dari novel Delia Owens yang berkisah mengenai seorang anak perempuan yang diterlantarkan di rawa di North Carolina itu meraup pendapatan sebesar US$10,3 juta.

Posisi kelima ditempati Top Gun: Maverick yang kembali menampilkan Tom Cruise sebagai pilot jet temput Pete 'Maverick' Mitchell. (AFP/OL-1)