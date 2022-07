XTIE Rilis Single Spaceship

PENYANYI dan penulis lagu asal Hong Kong, XTIE, merilis single baru berjudul Spaceship, yang mengajak para penggemarnya melepaskan masa lalu dan melompat ke masa depan untuk menjelajahi perjalanan baru.

Lagu tersebut menceritakan upaya melarikan diri dari kebiasaan buruk, rasa tidak aman, dan pikiran gelap, lewat irama indie-pop, dream pop, dan electro-pop yang harmonis.

Spaceship merupakan gema dari single pertama XTIE, yang berjudul Flower Town.

"Lagu Spaceship mengambil pendekatan yang lebih matang dan dalam untuk mengenali kesulitan yang dihadapi saat ingin melarikan diri dari masalah yang lebih besar dalam hidup. Sebaliknya, Flower Town dihadirkan lebih menyenangkan, terasa lebih muda, dan terdengar lebih bebas," ungkap XTIE.

Melalui video musik yang digarap sendiri olehnya, XTIE menggabungkan musik dengan seni visual agar pendengar dapat memiliki pengalaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai lagu tersebut.

Sesuai judulnya, XTIE berusaha mengeksplorasi tema surealis dan eksentrik yang 'out of this world' mulai dari setting kamar tidur yang sederhana hingga beberapa tampilan lemari retro-futuristik yang mengambil warna cerah dari era Y2K.

Single baru XTIE Spaceship telah tersedia di semua platform musik digital. Video musiknya juga sudah dapat ditonton di kanal YouTube resmi miliknya.

Sebagai informasi, XTIE merupakan penyanyi dan penulis lagu multitalenta yang telah mendapatkan dukungan dari banyak pihak, seperti BBC Radio Scotlanc, RTHK, Commercial Radio Hong Kong, SCMP Young Post, LOCK Magazine UK, The Noise Gate UK, Music Crowns, HONK Magazine, dan masih banyak lagi. (Ant/OL-1)