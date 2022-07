Soundwave Rilis Single Come To Me

RINNI Wulandari dan Jevin Julian, yang tergabung dalam duo EDM Soundwave merilis single terbaru berjudul Come To Me, dengan tema cinta yang akan menjadi benang merah di album terbaru mereka.

"Masih mengambil tema cinta, lagu ini terinspirasi dari pengalaman orang yang sedang jatuh cinta," ujar Rinni dikutip dari siaran pers, dikutip Rabu (20/7).

"Apalagi saat kita merasakan jatuh cinta, setiap orang akan berbuat apapun untuk orang yang dia cintai dan itulah yang mau kita bawakan di single Come To Me ini," timpal Jevin.

Selama proses pembuatan lagu Come To Me, Soundwave terlibat mulai dari composing, producing, hingga proses mixing dan mastering, yang juga turut dibantu oleh Iqbal MSSVKNTRL.

Lagu bertema bahagia itu sangat teresonansi dalam beat yang membuat para pendengarnya ikut merasakan bahagia dan jatuh cinta.

"Kita ingin orang-orang yang dengerin lagu kita juga bisa happy terus mood-nya, sama seperti saat orang sedang jatuh cinta, pasti bawaannya happy terus," kata Rinni.

Selain merilis Come To Me sebagai kelanjutan dari perjalanan menuju album mereka, Soundwave juga telah menyiapkan tantangan di media sosial bertajuk #TakeMeChallange.

Tantangan tersebut mengajak orang untuk pergi ke tempat yang mereka inginkan bersama orang yang mereka sayangi, kemudian mengunggahnya di akun media sosial dengan tagar #TakeMeChallenge.

Soundwave berharap dengan adanya challenge tersebut, akan ada banyak pasangan yang mengalami petualangan baru yang nantinya menjadi kenangan manis bagi mereka berdua.

Come To Me milik Soundwave kini telah dapat didengarkan melalui platform musik digital di Indonesia. (Ant/OL-1)