Sambut Penayangan DC League of Super-Pets di Bioskop, 11 Hewan Peliharaan Invasi HBO Go

HEWAN peliharaan bergabung! Sahabat berkaki dua dan empat kesukaan semua orang akan mengambil alih HBO GO sepanjang Juli.

Mempersiapkan para penonton untuk kehadiran DC League of Super-Pets di bioskop pada 27 Juli, serial dan film bertema hewan peliharaan yang dikurasi khusus akan menghadirkan gelak tawa dan menyejukkan hati semua orang.

DC League of Super-Pets dibintangi Dwayne Johnson sebagai pengisi suara Krypto sang Super-Dog yang harus memastikan keberadaan sejumlah penampungan tersedia guna menyelamatkan para Super Heroes yang diculik termasuk Superman dan Justice League.

Nikmati 11 tayangan para hewan peliharaan yang berkumpul – ‘Pets Unite’ di HBO GO mulai 25 Juli. Selain itu, para penonton juga dapat menonton tayangan ‘Pets Unite’ secara marathon seperti Krypto The Superdog, Taffy, Pat the Dog, dan Tom and Jerry di Boomerang, selama akhir pekan dimulai pada pukul 14.00 WIB, mulai 2 Juli.

Inilah beberapa judul favorit yang pas untuk ditonton bersama seluruh anggota keluarga:

Krypto The Superdog

MI/Dok HBO GO--Krypto The Superdog

Berkisah tentang superhero terkini di Metropolis, yang kebetulan adalah anjing Superman. Krypto merupakan generasi terbaru dari superhero, menanggapi panggilan tugasnya dan menyelamatkan nyawa manusia dan hewan.

Serial ini mengikuti petualangan sosok anjing Krypto, anak anjing hasil uji coba dari Planet Krypton.

Ketika pesawat angkasa luar yang dinaikinya mengalami kerusakan dan mendarat di Bumi, Krypto, yang telah dewasa menemukan dirinya berada di dunia baru.

Dia segera menemukan persahabatan baru pada diri Kevin Whitney, bocah muda yang baru menetap di Metropolis dan sama-sama kesepian. Keduanya seketika bersahabat, dan Krypto menjadi bagian dari keluarga Kevin.

Ketika menyadari Krypto memiliki kekuatan super, Kevin teringat dengan penduduk paling terkenal di Metropolis, Superman. Dengan mengandalkan ekornya yang berkekuatan super, Krypto memiliki kekuatan super, sinar panas dari matanya dan kemampuan terbang.

Dengan kombinasi kekuatan super dan persahabatannya bersama Kevin, Krypto bertarung menumpas kejahatan. Bergabung bersama mereka menjaga keamanan Metropolis, sesama pejuang kejahatan berkaki empat, Ace the Bathound, Streaky the Cat, dan hewan antargalaksi Dog Star Patrol.

Mereka bersama-sama menghadapi para dalang kriminal seperti Ignatius, Iguana, peliharaan Lex Luthor yang pemarah dan manja; Bud dan Lou, hyena milik The Joker yang menjengkelkan; dan Isis, kucing siam Catwoman yang jahat dan kejam.

Sementara itu, Kevin menjaga identitas para superhero Krypto tetap tak diketahui para keluarga dan teman-teman di lingkungan mereka.

SCOOB!

MI/Dok HBO Go--Scoob!

Film layar lebar pertama tentang petualangan Scooby-Doo animasi memuat kisah-kisah yang belum pernah diceritakan sebelumnya tentang asal-usul Scooby-Doo dan misteri luar biasa dalam karier Mystery Inc. SCOOB! Mengungkap bagaimana teman seumur hidup Scooby dan Shaggy pertama kali bertemu dan bagaima mereka bergabung dengan para detektif muda Fred, Velma, dan Daphne membentuk Mystery Inc. yang terkenal.

Kini, dengan ratusan kasus terpecahkan dan petualangan yang mereka bagikan, Scooby dan gengnya menghadapi misteri paling besar dan paling menantang yang pernah ada: sebuah persekongkolan melepaskan hantu anjing Cerberus ke dunia.

Ketika berupaya menghentikan “dogpocalypse” di seluruh dunia, mereka menemukan Scooby memiliki warisan rahasia dan takdir yang epik, lebih besar dari apapun yang dapat dibayangkan siapapun.

Tom & Jerry in New York

MI/Dok HBO Go--Tom and Jerry in New York

Sang kucing dan tikus legenda, Tom and Jerry, sedang menuju ke kota New York, tempat Tom menjadi penangkap tikus di hotel bintang 5, Royal Gate Hotel – dan Jerry merupakan tikus yang jahil.

Bersama Tom, Jerry, Spike the bulldog, Butch the alley cat, dan teman-teman mereka yang menyenangkan, dan yang berbulu halus, mereka menjelajahi landmark kota Big Apple yang terkenal, subway, dan lorong-lorongnya.

Diiringi sejumlah lagu original, karakter-karakter kesayangan ini memperlihatkan kemewahan, perjalanan kaki-kaki berbulu, dan keseruan aksi mereka yang tanpa henti.

Tweety’s High Flying Adventures

MI/Dok HBO Go--Tweety's High Flying Adventure

Burung kecil kesukaan semua orang melakukan sebuah perjalanan gila mengelilingi dunia ketika Granny bertaruh kalau Tweety mampu mengelilingi dunia dalam 80 hari dan mengumpulkan tak lebih dari 80 jejak kaki kucing selama perjalanan.

Bersama Sylvester dengan ekornya yang panjang, si burung kenari lucu dan pemberani ini menjelajah dengan sayapnya, naik sepatu roda dan berselacar dengan papan salju dari London ke Afrika hingga pegunungan Himalaya dan seterusnya, bertemu dengan para pemeran selebriti Looney Tunes yang keren, seperti Bugs Bunny, Daffy Duck dan Tazmanian Devil.

Mighty Mike

MI/Dok HBO Go--Mighty Mike

Ketika pintu kediaman ditutup di pagi hari, para hewan peliharaan mulai membuat kehebohan di dalam rumah, satu demi satu membuat kerusuhan!

Mike adalah anjing pug dengan selera tinggi, yang menikmati kedamaian dan ketenangan di rumah. Setiap pagi, ia bangun dengan satu hal di kepalanya – bagaimana membuat terkesan sang anjing Iris milik tetangga yang anggun dan gemar berjemur di terasnya.

Sayangnya, rencana itu tidak pernah berhasil karena terganggu para pembuat keonaran yang mengganggu dengan bakat mengejutkan yang muncul di saat paling buruk, menyerat Mike dalam serangkaian kehebohan tidak terduga!

Akhirnya, Mike selalu berhasil menyingkirkan para rakun, mengembalikan kawanan kura-kura ke kolam mereka dan menyelamatkan Fluffy the Kitten... sekali lagi!

Namun setelah sang pemilik rumah pulang, Mike benar-benar sudah kelelahan dan kembali ke kandangnya, kehilangan kesempatan mendapatkan perhatian dari si Iris. (RO/OL-1)