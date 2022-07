Ji Chang-wook akan Tampil di If You Wish Upon Me

AKTOR Korea Selatan Ji Chang-wook akan memainkan peran utama dalam serial drama Korea produksi KBS mendatang, If You Wish Upon Me, karya sutradara Kim Yong-wan, yang sebelumnya pernah mengarahkan serial TVN The Cursed (2020).

Dikutip dari The Korea Times, Selasa (19/7), drama baru itu berkisah tentang Yoon Gyeo-rae (diperankan oleh Ji Chang-wook), yang bekerja di pusat rumah sakit dan berusaha memenuhi keinginan terakhir pasien yang sakit parah. Yoon nyaris tidak bertahan hidup tanpa motivasi untuk hidup.

Tumbuh dewasa, ia pindah dari panti asuhan ke lembaga pemasyarakatan dan kemudian ke penjara. Peristiwa dalam hidup Yoon membuat dirinya percaya bahwa hampir tidak mungkin membangun kembali hidupnya.

Namun, akhirnya Yoon membuka diri kepada orang-orang di pusat pusat perawatan (hospice center) secara perlahan-lahan dan mendapatkan kembali motivasi atau keinginan untuk hidup.

Selain Ji, drama ini juga turut dibintangi oleh Sung Dong-il dan Choi Soo-young. Sung akan berperan sebagai pemimpin kelompok sukarelawan, sementara Choi akan menjadi perawat rumah sakit.

Serial yang terdiri dari 16 episode ini akan tayang perdana di KBS2 pada 10 Agustus pukul 21:50 dan tayang setiap Rabu dan Kamis.

Ji membuat debut layar kecilnya melalui drama You Stole My Heart (2008). Namanya melambung menjadi tenar semenjak tampil dalam beberapa drama populer lainnya seperti Smile Again (2010-2011), Backstreet Rookie (2020), dan Lovestruck in the City (2020-2021).

Ji, baru-baru ini, membintangi serial Netflix The Sound of Magic. (Ant/OL-1)