Ini Rangkaian Fakta dan Easter Egg yang Ada di Serial Ms Marvel

EPISODE terakhir serial Marvel Studios, Ms. Marvel, telah ditayangkan pada 13 Juli. Ada banyak elemen menarik dari serial ini yang membuatnya cocok untuk masuk dalam daftar tontonan Anda.

Ini adalah beberapa easter egg dan fakta menarik dari serial Ms Marvel, dikutip dari siaran resmi Disney+ Hotstar, Jumat (15/7).

Kemunculan karakter She-Hulk saat AvengerCon

Sudah bukan rahasia kalau MCU sering kali mempromosikan project film terbaru mereka yang masih belum dirilis. Termasuk dalam serial Ms. Marvel, yang melakukan sedikit promosi serial She-Hulk dengan memunculkan karakter She-Hulk dalam episode 1 Ms. Marvel.

Baca juga: Ms Marvel Perkenalkan Pahlawan Super Muslim Pertama

She-Hulk dimunculkan ketika orangtua Kamala menyarankan agar dia pergi ke AvengerCon dengan ayahnya dan mereka berdua berpakaian seperti Hulk.

Kamala mengatakan bahwa tidak ada Hulk besar dan Hulk kecil. Ini adalah langkah untuk promosi serial She-Hulk, yang akan dirilis pada 17 Agustus 2022.

Hubungan gelang sakti Kamala dengan Ten Rings Shang-Chi

Di film Marvel Studios, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, diceritakan bahwa sepuluh gelang milik Shang-Chi tersebar dan hilang.

Pada episode 3 Ms. Marvel, Najma dan Aisha menemukan salah satu gelang itu di kuil yang memiliki simbol Ten Rings, kemungkinan itu adalah salah satu kuil yang dikuasai oleh Wenwu, penemu gelang tersebut. Gelang tersebut akhirnya digunakan oleh Kamala Khan.

Terdapat QR Code tersembunyi untuk komik Ms. Marvel #12

Di episode 4, saat Kamala sedang menanyakan arah dan melewati sebuah pedagang di jalanan, akan terlihat ada sebuah QR Code yang menempel di sana. QR Code tersebut akan memperlihatkan situs Marvel yang memperlihatkan komik Ms. Marvel isu nomor 4 volume 12.

Dalam komik tersebut, Kamala melakukan perjalanan ke Karachi dan akan bertemu dengan Kareem. Di episode tersebut juga akan ditunjukkan pertemuan Kamala dan Kareem yang akan membawa petualangannya menjadi makin seru.

Simbol petir Ms. Marvel berasal dari huruf Arab nama Kamala

Kamala selalu mengenakan kalung dengan huruf Arab yang bertuliskan namanya. Di akhir episode 5, diperlihatkan kalung tersebut rusak.

Bentuk huruf tersebut sangat mirip dengan simbol petir yang ada pada kostum Ms. Marvel. Fakta ini sangat menarik untuk para penonton yang akhirnya mengetahui asal simbol petir khas milik Kamala.

Kamala Khan terungkap memiliki gen mutan

Salah satu easter egg yang mengejutkan pada episode 6 yaitu saat Bruno mengatakan kepada Kamala bahwa ia memiliki gen mutan.

Saat adegan tersebut, muncul backsound khas X-Men: The Animated Series, mengonfirmasi bahwa Kamala memang merupakan seorang mutan.

Kemunculan idola Kamala Khan, Captain Marvel

Sejak awal, Kamala Khan diceritakan sebagai penggemar berat Captain Marvel. Di episode 6, ayah Kamala mengungkapkan bahwa nama Kamala diambil dari bahasa Urdu, yang artinya adalah marvel (keajaiban).

Kamala merasa senang karena namanya tersebut mirip dengan idolanya. Tidak hanya itu, serial ini juga menghadirkan kejutan spesial di end-credit episode 6 dengan kehadiran Captain Marvel!

Hal itu menandakan bahwa akan ada kelanjutan cerita antara Ms. Marvel dan Captain Marvel yang bisa disaksikan di film The Marvels.

Ms. Marvel jadi inspirasi untuk karya Patricia Untario

Daya tarik serial Ms. Marvel yang begitu kuat menjadi inspirasi bagi seniman papan atas Indonesia, Patricia Untario, untuk membuat Mirror Installation yang berlokasi di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.

Mirror Installation tersebut menyajikan berbagai concept art yang menghadirkan elemen-elemen dari serial Ms. Marvel.

Berbagai ornamen seperti gambar karakter Ms. Marvel, logo Ms. Marvel, dan catchphrase yang ikonik tampil dengan konsep yang eye-catchy, dan beragam kreasi ornamen yang khas, unik, dan istimewa.

Mirror Installation ini dapat dinikmati oleh siapapun yang menghadiri pameran ini di Atrium Lantai 2, Pondok Indah Mall 3 hingga 22 Juli 2022. (Ant/OL-1)